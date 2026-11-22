Jamshed Alam Creates History on His T20 Debut: एखाद्या खेळाडूला आपल्या पदार्पणाच्या सामन्यातच चार विकेट्स मिळाल्या, तर यापेक्षा चांगली सुरुवात आणखी काय असू शकते? रेल्वेकडून खेळणाऱ्या २३ वर्षीय जमशेद आलमने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील टी२० पदार्पणात अशीच कामगिरी केली. सौराष्ट्रविरुद्धच्या सामन्यात त्याने सलग चार चेंडूंवर चार फलंदाजांना बाद केलं. एवढंच नाही, तर अवघ्या ९ चेंडूंमध्ये पाच विकेट्स घेत त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं..डेली कॉलेज मैदानावर रेल्वे आणि सौराष्ट्र यांच्यात हा सामना खेळला गेला. रेल्वेने प्रथम फलंदाजी करताना ५ विकेट्स गमावून १८२ धावा केल्या. या धावांचा पाठलाग करताना सौराष्ट्रला चौथ्या षटकात जमशेद आलमच्या गोलंदाजीचा सामना करावा लागला. आलमने आपल्या पहिल्याच षटकात हार्विक देसाई, प्रेरक मांकड, रुचित अहिर आणि सम्मार गज्जर यांना सलग चार चेंडूंवर बाद केलं. त्यानंतर पुढच्याच षटकात सिद्धार्थ राणाला बाद करत त्याने पाच विकेट्स पूर्ण केल्या. त्यावेळी सौराष्ट्रची धावसंख्या ६ विकेट्सवर ३० अशी होती..IND vs PAK: भारत पाकिस्तान महामुकाबला! वैभव सूर्यवंशीसह कोणाला मिळाली संघात जागा? पाहा पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय संघाची Playing XI, टॉस अन् .आलमने हार्विक देसाईला झेलबाद केलं, तर प्रेरक मांकडला त्रिफळाचीत केलं. रुचित अहिर यष्टीरक्षकाकडे झेल देऊन बाद झाला. सम्मार गज्जर आणि सिद्धार्थ राणा यांना त्याने पायचीत पकडलं. अशा प्रकारे अवघ्या ९ चेंडूंमध्ये त्याने पाच फलंदाजांना माघारी धाडलं. जमशेदच्या या कामगिरीमुळे सौराष्ट्रचा संघ सुरुवातीलाच अडचणीत सापडला. अखेर त्यांना ८ विकेट्स गमावून १५३ धावाच करता आल्या. त्यामुळे रेल्वेने हा सामना २९ धावांनी जिंकला. जमशेदने ३८ धावा देत पाच विकेट्स घेतल्या. विशेष म्हणजे, त्याच्या शेवटच्या षटकात १७ धावा गेल्या..सलग चार चेंडूंवर चार विकेट्स घेणारा जमशेद हा तिसरा भारतीय गोलंदाज ठरला. याआधी कर्नाटकच्या अभिमन्यू मिथुनने २०१९ मध्ये हरियाणाविरुद्ध २०व्या षटकात चार विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर २०२१ मध्ये विदर्भाच्या दर्शन नळकांडेने कर्नाटकविरुद्ध अशीच कामगिरी केली होती..IND U19 vs PAK U19 : भारताला हरवल्यानंतर पाकड्यांचं 'सैराट' सेलिब्रेशन; Hamza Zahoor ने खिशातून काढलेल्या चिठ्ठीत नेमकं काय लिहलं होतं? Inshaallah...Video.पुरुषांच्या टी२० क्रिकेटमध्ये जमशेदपेक्षा कमी चेंडूंमध्ये पाच विकेट्स घेण्याचा विक्रम भारताबाहेरील केवळ दोन गोलंदाजांच्या नावावर आहे. इंडोनेशियाच्या गेडे प्रियंदनाने २०२५ मध्ये कंबोडियाविरुद्ध सहा चेंडूंमध्ये पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. तर फिनलंडच्या महेश तांबेने त्याच वर्षी एस्टोनियाविरुद्ध आठ चेंडूंमध्ये पाच विकेट्स मिळवल्या होत्या. जमशेद आलम याआधी उत्तर प्रदेश टी२० लीगमध्ये मेरठ मेव्हरिक्स संघाकडून खेळला आहे. रेल्वेच्या २३ वर्षांखालील सी. के. नायडू ट्रॉफी स्पर्धेतही तो सहभागी झाला होता. याच वर्षाच्या सुरुवातीला त्याने टी२० मुंबई लीगमध्ये आकाश टायगर्स एमडब्ल्यूएस संघाकडूनही खेळ केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.