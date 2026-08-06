'वर्षभर विश्रांती घे, पण पूर्णपणे तंदुरुस्त हो...' जसप्रीत बुमराहला सल्ला; मोहम्मद शमी किंवा भुवनेश्वरचा विचार करा... कोण म्हणतंय असं?

Mohammed Shami And Bhuvneshwar Kumar Replacement For Bumrah: भारतीय संघाचा प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला आणखी एका मालिकेतून दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली. भारतीय संघ श्रीलंका दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी जसप्रीत पूर्णपणे तंदुरुस्त होईल अशी आशा निर्माण केली गेली होती. पण, अखेरच्या क्षणाला जसप्रीतने माघार घेतली आणि त्याच्या जागी कसोटी संघात आकिब नबीची निवड केली गेली. पण, जसप्रीतचे हे दुखणे वारंवार वाढत चालले आहे आणि त्याने यापूर्वीही अनेक मालिकांमधून माघार घेतली आहे. त्याच्यावरील कामाचा ताण लक्षात घेता, त्याला अनेक सामन्यांत विश्रांतीही दिली गेली. पण, तरीही त्याला होणाऱ्या दुखापतीने चिंता वाढवली आहे..३२ वर्षीय जस्सीने मागील महिन्यात इंग्लंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून पुनरागमन केले होते, परंतु दुसऱ्या सामन्यात त्याला दुखापत झाली. त्यामुळे त्याला तिसऱ्या वन डे सह श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतूनही माघार घ्यावी लागली. हीच गोष्ट लक्षात घेता भारताचे माजी जलदगती गोलंदाज कर्सन घावरी ( Karsan Ghavri) यांनी त्याला सल्ला दिला आहे. त्याने त्याच्या विश्रांतीचा काळ पाच ते सहा महिन्यांचा करावा किंवा गरज पडल्यास वर्षभर मैदानाबाहेर रहावे. पूर्णपणे तंदुरुस्त होऊनच त्याने आता मैदानावर उतरावे. त्याच्या अनुपस्थितीत घावरी यांनी मोहम्मद शमी आणि भुवनेश्वर कुमार यांच्या पुनरागमनाचा पर्याय दिला आहे..Hardik Pandya: इच्छा असूनही Mumbai Indians हार्दिकला डच्चू देऊ शकत नाही... जाणून घ्या MI फ्रँचायझीची कोंडी झालेली Inside Story.घावरी यांनी मिड डेशी बोलताना सांगितले की, जसप्रीत बुमराहने पाच ते सहा महिने किंवा वर्षभर विश्रांती घ्यायला हवी आणि पूर्णपणे म्हणजेच १०० टक्के तंदुरुस्त झाल्यानंतरच पुनरागमन करावे. तो अर्धवट तंदुरुस्त असतानाही स्पर्धांमध्ये उतरतो आणि वर्कलोड मॅनेज करताना स्पर्धेच्या मध्यावरच त्याची प्रकृती खालावते. हे अनावश्यक आहे. जर तो संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान आपल्या कामाचे व्यवस्थापन करू शकला, तरच त्याचा संघात समावेश केला पाहिजे..त्यांनी पुढे सांगितले की, शमी आणि भुवी हे आयपीएलमध्ये कोणत्याही दुखापतीशिवाय सातत्याने खेळत आहेत आणि त्यांचे राष्ट्रीय संघात पुनरागमन व्हायला हवे. निवड समितीने त्यांचा विचार करायला हरकत नाही. सर्वच वेगवान गोलंदाजांना किरकोळ दुखापती होतात, पण बुमराह गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून संघात अनियमित राहिला आहे. तो क्वचितच एखादी संपूर्ण मालिका खेळला आहे. हे त्याच्यासाठी आणि देशासाठी चांगले लक्षण नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.