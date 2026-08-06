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'वर्षभर विश्रांती घे, पण पूर्णपणे तंदुरुस्त हो...' जसप्रीत बुमराहला सल्ला; मोहम्मद शमी किंवा भुवनेश्वरचा विचार करा... कोण म्हणतंय असं?

Jasprit Bumrah Advised To Take One Year Break: भारतीय संघाचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह पुन्हा एकदा दुखापतीमुळे चर्चेत आला आहे. श्रीलंका दौऱ्यातून बाहेर पडल्यानंतर त्याच्या फिटनेसबाबत चिंता व्यक्त होत असताना, भारताचे माजी वेगवान गोलंदाज करसन घावरी यांनी महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे.
Jasprit Bumrah Advised To Take One Year Break

Jasprit Bumrah Advised To Take One Year Break

Swadesh Ghanekar
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Mohammed Shami And Bhuvneshwar Kumar Replacement For Bumrah: भारतीय संघाचा प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला आणखी एका मालिकेतून दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली. भारतीय संघ श्रीलंका दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी जसप्रीत पूर्णपणे तंदुरुस्त होईल अशी आशा निर्माण केली गेली होती. पण, अखेरच्या क्षणाला जसप्रीतने माघार घेतली आणि त्याच्या जागी कसोटी संघात आकिब नबीची निवड केली गेली. पण, जसप्रीतचे हे दुखणे वारंवार वाढत चालले आहे आणि त्याने यापूर्वीही अनेक मालिकांमधून माघार घेतली आहे. त्याच्यावरील कामाचा ताण लक्षात घेता, त्याला अनेक सामन्यांत विश्रांतीही दिली गेली. पण, तरीही त्याला होणाऱ्या दुखापतीने चिंता वाढवली आहे.

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