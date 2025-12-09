Cricket
IND vs SA, T20I: बुमराहने ब्रेव्हिसला आऊट करत घडवला इतिहास; क्रिकेटच्या इतिहासात असा पराक्रम करणारा पहिलाच भारतीय
Jasprit Bumrah Creates History: कटक येथे झालेल्या टी२० सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १०१ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात जसप्रीत बुमराहने दोन विकेट्स घेत इतिहास घडवला आहे.
Summary
भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात १०१ धावांनी विजय मिळवला.
जसप्रीत बुमराहने १०० टी२० विकेट्सचा टप्पा पार करत ऐतिहासिक कामगिरी केली.
बुमराह हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात १०० विकेट्स घेणारा पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला.