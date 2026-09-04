JASPRIT BUMRAH: बुमराहच्या फिटनेस रिपोर्ट आधीच BCCIची मोठी तयारी; अफगाणिस्तान मालिकेसाठी ‘या’ युवा गोलंदाजाला बॅकअप म्हणून तयार ठेवलं

BCCI MAKES BIG BACKUP PLAN BEFORE BUMRAH FITNESS REPORT: भारतीय संघाचा आगामी दौरा अफगाणिस्तानविरुद्ध होणार आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय संघाला दुखापतींचं ग्रहण लागलं आहे. भारताचा मुख्य वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहही दुखापतग्रस्त आहे. आता भारताला अफगाणिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरायचं आहे. मात्र, बुमराहच्या उपस्थितीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. तत्पूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाच्या आगामी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी जसप्रीत बुमराहच्या फिटनेसचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. बुमराह संघात असला तरी त्याची उपलब्धता अद्याप फिटनेसवर अवलंबून आहे. त्यामुळे निवड समितीने पर्यायी व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली असून, युवा वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादवला बॅकअप पर्याय म्हणून पाहिलं जात आहे..बुमराहसह नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर आणि हर्षित राणा यांचीही फिटनेस चाचणी होणार आहे. बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये ४ ते ९ सप्टेंबरदरम्यान या खेळाडूंच्या मॅच सिम्युलेशन टेस्ट घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतरच ते आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत की नाही, याचा निर्णय होईल..Jasprit Bumrah: बुमराह फिट असल्याचं सांगितलं, मग अचानक OUT का? CoE आणि आगरकरांच्या समितीत नेमकं काय बिनसलं?.बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमने गेल्या आठवड्यात निवड समितीला खेळाडूंच्या फिटनेसबाबत अहवाल दिला होता. या अहवालानुसार बुमराह, नितीश, वॉशिंग्टन आणि हर्षित हे वैद्यकीयदृष्ट्या फिट आहेत. मात्र, सराव सामन्यांमध्ये त्यांची प्रत्यक्ष कामगिरी आणि शरीरावरील ताण सहन करण्याची क्षमता तपासणे गरजेचे असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.भारतीय संघ १० सप्टेंबरला दिल्लीत एकत्र येणार आहे. त्याआधी या चारही खेळाडूंची मॅच सिम्युलेशन टेस्ट पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सला हे खेळाडू अफगाणिस्तान मालिकेसाठी वेळेत तयार होतील, असा विश्वास आहे..बुमराहच्या फिटनेसबाबत अनिश्चितता असल्याने निवड समितीने प्रिन्स यादवला पर्याय म्हणून तयार ठेवलं आहे. प्रिन्सने याच वर्षी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं.मात्र, त्यानंतर २५ जुलैला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. आता सेंटर ऑफ एक्सलन्सने त्याला फिट घोषित केलं असून, तो निवडीसाठी उपलब्ध आहे. प्रिन्सने यावर्षीच्या आयपीएलनंतर टी-२० क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे निवड समिती त्याच्याकडे भविष्यातील महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पाहत आहे. बुमराह उपलब्ध नसल्यास त्याला संधी मिळू शकते..बुमराहच्या फिटनेसचा विचार फक्त अफगाणिस्तान मालिकेपुरता मर्यादित नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी त्याने किमान एक फर्स्ट क्लास सामना खेळावा, अशी इच्छा निवड समिती आणि टीम मॅनेजमेंटची आहे.बुमराहने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरनंतर लाल चेंडूचं क्रिकेट खेळलेलं नाही. त्यामुळे न्यूझीलंडमध्ये कसोटी सामना खेळण्यापूर्वी त्याच्या शरीराला, विशेषतः दुखापत झालेल्या गुडघ्याला फर्स्ट क्लास सामन्याचा भार झेपतो का, हे तपासलं जाणार आहे. हा सामना रणजी ट्रॉफीचा असणार की न्यूझीलंडमध्ये भारत ‘अ’ संघाकडून खेळवला जाणार, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..Team India: २०२७ वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची तयारी सुरू; गंभीर-गिलच्या मागणीनंतर BCCIने उचललं मोठं पाऊल, नेमकं काय होणार?.बुमराहला ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता असल्याची माहितीही समोर आली आहे. कारण न्यूझीलंडमधील भारत ‘अ’ संघाचे सामने आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धची वनडे मालिका यांचा कालावधी एकमेकांशी जुळत आहे. त्यामुळे टीम मॅनेजमेंटसमोर बुमराहचा वर्कलोड योग्य पद्धतीने सांभाळण्याचं आव्हान आहे. आगामी टी-२० मालिका, आशियाई स्पर्धा आणि त्यानंतरचं कसोटी क्रिकेट पाहता बुमराहला प्रत्येक सामन्यात खेळवण्यापेक्षा त्याच्या फिटनेसला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी बुमराहला संघात स्थान मिळालं असलं तरी अंतिम निर्णय त्याच्या मॅच सिम्युलेशन टेस्टनंतरच होणार आहे. त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष बुमराहच्या फिटनेस रिपोर्टकडे लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.