IND vs SA, Test: बुमराह ऑन फायर! आधी रिकल्टनचा त्रिफळा उडवला अन् मग मार्करमला माघारी धाडलं; पंतनेचाही अफलातून कॅच; VIDEO

कोलकातामधील इडन गार्डन्स स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात पहिला कसोटी सामना सुरू आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या सलामीवीरांनी चांगली सुरुवात केली, पण जसप्रीत बुमराहने भारताला पुनरागमन करून दिले. बुमराहने रिकल्टन आणि मार्करमला बाद केले..कोलकातामधील इडन गार्डन्स स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात शुक्रवारपासून पहिला कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या सलामीवीरांनी चांगली सुरुवात केली होती, पण भारताचा हुकमी एका असलेल्या जसप्रीत बुमराहने संघाला पुनरागमन करून दिले आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका संघ नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला आहे..IND vs SA 1st Test : १३ वर्षांपूर्वी धोनीने वापरलेल्या 'त्या' प्लॅनची गिल-गंभीरकडून पुनरावृत्ती! २०१२ नंतर पहिल्यांदाच घडलं 'असं'.कसोटी सामन्यात नेहमीच दिवसाचा पहिला तासात गोलंदाजांना बऱ्यापैकी मदत मिळताना दिसते. पण असे असतानाही दक्षिण आफ्रिकेचे सलामीवीर रायन रिकल्टन आणि एडेन मार्करम यांनी चांगला खेळ केला होता. मार्करम संयमी खेळत होता, तर रिकल्टन आक्रमक खेळत होता. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेला चांगली सुरुवात देताना अर्धशतकी भागीदारीही केली होती. पण अखेर भारताच्या मदतीला ही जोडी तोडण्यासाठी जसप्रीत बुमराह आला..११ व्या षटकात बुमराहने ताशी १४०.७ किमी वेगात टाकलेल्या चेंडूसमोर रिकल्टनला काही करण्याची संधी मिळाली नाही आणि चेंडू थेट ऑफ स्टंपवर आदळला. त्यामुळे रिकल्टन २२ चेंडूत ४ चौकारांसह २३ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मार्करमलाही बुमराहने फार काळ टिकू दिले नाही. १३ व्या षटकात पहिलाच चेंडू बुमराहने अफलातून टाकला. त्या चेंडूने मार्करमच्या बॅटची कड घेतली आणि मागे रिषभ पंतने सूर मारत झेल पूर्ण केला. त्यामुळे मार्करमलाही ४८ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ३१ धावांवर बाद होऊन परतावं लागलं..त्यानंतर कर्णधार तेंबा बावुमा आणि विआन मुल्डर डाव पुढे नेत होते. मात्र कुलदीप यादवने त्याच्या फिरकीच्या जाळ्यात तेंबा बावुमाला अडकवले. बावुमाचा ३ धावांवर झेल ध्रुव जुरेलने घेतला. त्यामुळे बिनबाद ५७ धावांवरून दक्षिण आफ्रिकेची अवस्थान ३ बाद ७१ धावा झाली..IND vs SA, 1st Test: शुभमन गिल पुन्हा टॉस हरला! रिषभ पंतचे पुनरागमन, जुरेललाही संधी; पाहा भारत-द.आफ्रिकेचे Playing XI.या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनबाबत दोन्ही संघांनी महत्त्वाचे बदल केले आहेत. भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ४ फिरकीपटू खेळवले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेला मात्र एक धक्का बसला. त्यांचा प्रमुख गोलंदाज कागिसो रबाडा या सामन्याला दुखापतीमुळे मुकला आहे..