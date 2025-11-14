Cricket

IND vs SA, Test: बुमराह ऑन फायर! आधी रिकल्टनचा त्रिफळा उडवला अन् मग मार्करमला माघारी धाडलं; पंतनेचाही अफलातून कॅच; VIDEO

Jasprit Bumrah Dismisses Rickelton & Markram: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कोलकातामध्ये कसोटी सामना सुरू आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या सलामीवीरांनी चांगली सुरुवात केली होती, पण जसप्रीत बुमराहने भारताला पुनरागमन करून दिले.
Jasprit Bumrah Dismisses Ryan Rickelton &amp; Aiden Markram | India vs South Africa 1st Test

  • कोलकातामधील इडन गार्डन्स स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात पहिला कसोटी सामना सुरू आहे.

  • दक्षिण आफ्रिकेच्या सलामीवीरांनी चांगली सुरुवात केली, पण जसप्रीत बुमराहने भारताला पुनरागमन करून दिले.

  • बुमराहने रिकल्टन आणि मार्करमला बाद केले.

