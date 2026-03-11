Jasprit Bumrah: बुमराचा आता T20 क्रिकेटला अल्पविराम, पण कसोटी क्रिकेटबाबत तडजोड नाही

टी-२० विश्वकरंडकाचे मिशन पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ व्यवस्थापनाने आपला मोर्चा आता २०२७ मधील एकदिवसीय विश्वकरंडकाकडे वळवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमरावरील (Jasprit Bumrah) ताण व तंदुरुस्तीकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. २०२७ मधील एकदिवसीय विश्वकरंडक (World Cup 2027दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, नामिबिया देशांमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे. .तुझा फोन पडला, तर मला सांगू नको... Jasprit Bumrah ची चाहत्याला तंबी अन् मग हिसकावला मोबाईल; Viral Video.जसप्रीत बुमराला पुढील १८ महिने टी-२० द्विपक्षीय मालिकांमध्ये खेळवण्यात येणार नसून फक्त एकदिवसीय सामन्यांमध्ये तो भारताचे प्रतिनिधित्व करताना दिसणार आहे. आयपीएलची रंगत यावर्षी मार्च ते मे यादरम्यान पाहायला मिळणार आहे. एकदिवसीय विश्वकरंडकाच्या तयारीला यानंतर सुरुवात होणार आहे..आयपीएल संपत असताना निवड समिती सदस्य, प्रशिक्षक गौतम गंभीर, कसोटी कर्णधार शुभमन गिल, सेंटर ऑफ एक्सिलन्सचे प्रमुख व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण यांच्यामध्ये विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये जसप्रीत बुमराच्या वर्कलोड अर्थातच त्याच्या गोलंदाजीवरील ताण याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे..भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होणार आहे. यामध्ये टी-२० प्रकाराची स्पर्धा असेल. तसेच २०२८ ऑलिंपिकमध्येही टी-२०चा समावेश करण्यात आला आहे..T20 World Cup : अहमदाबाद में जितना जरूरी था, आपको तो पता ही हैं! सूर्यकुमार यादव मुंबईत येताच काय म्हणाला बघा Video Viral.कसोटी क्रिकेट खेळत राहणारजसप्रीत बुमरासाठी २०२३ ते २०२६ या कालावधीसाठी विशेष योजना आखण्यात आली होती. यादरम्यान, तो २१ कसोटी व २१ टी-२० सामने खेळला. मात्र, एकाही एकदिवसीय सामन्यात त्याला खेळवण्यात आले नाही. आता पुढील वर्षभरात तो एकदिवसीय प्रकारासोबतच कसोटी प्रकारही खेळत राहणार आहे. कसोटी क्रिकेटबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही. मात्र, टी-२० सामन्यांमधून त्याला विश्रांती देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.