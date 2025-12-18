तुझा फोन पडला, तर मला सांगू नको... Jasprit Bumrah ची चाहत्याला तंबी अन् मग हिसकावला मोबाईल; Viral Video

भारत-दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिकेतील चौथा सामना लखनौमध्ये धुक्यामुळे रद्द झाला. याचदरम्यान बुमराहचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने सांगूनही चाहत्याने व्हिडिओ घेतल्याने त्याने फोन हिसकावून घेतल्याचे दिसत आहे. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सध्या टी२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील चौथा सामना लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर बुधवारी होणार होता. मात्र हा सामना धुक्यामुळे रद्द झाला. लखनौमध्ये संध्याकाळी मोठ्या प्रमाणात धुकं होतं, त्यामुळे सामनाच होऊ शकला नाही. या सामन्यातून वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन करण्याची शक्यता होती. तो तिसऱ्या टी२० सामन्यात खेळला नव्हता. त्याच्या कुटुंबातील सदस्य हॉस्पिटलमध्ये असल्याचे समजले होते. पण चौथ्या टी२० सामन्यापूर्वी तो पुन्हा भारतीय संघात परतला होता, त्यामुळे तो हा सामना खेळण्याची शक्यता होती. मात्र हा सामनाच रद्द झाला. याचदरम्यान आता त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्याची मोठी चर्चा होत आहे..IND vs SA 5th T20I: लखनौचा सामना 'धुक्यात' हरवला; आता भारत-दक्षिण आफ्रिका पाचवा सामना कधी व कुठे होणार, ते पाहा....व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओ विमानतळावर असल्याचे दिसत असून बुमराह भारतीय संघाच्या ट्रॅव्हल किटमध्ये दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की बुमराह रांगेत उभा आहे. त्याच्या आजूबाजूलाही लोकं असून तेही रांगेत आहे. याचदरम्यान एक चाहता बुमराहच्या परवानगीशिवाय सेल्फी व्हिडिओ सुरू केला..यावेळी बुमराहने आधी त्या चाहत्याला व्हिडिओ न करण्यास सांगितले. पण चाहत्याने ऐकलं नाही आणि तो त्याला म्हणाला की 'मी तुझ्यासोबतच जाईल.' त्यानंतर मात्र बुमराहने त्याला तंबी दिली की फोन पडला तर मला बोलायचं नाही. त्यावर तो चाहता त्याला म्हणाला की 'काहीत हरकत नाही, सर'. त्यानंतर मात्र बुमराह वैतागला आणि त्याने त्याच्या हातून फोन हिसकावला..IND vs SA, T20I: भारत-दक्षिण आफ्रिका संघातील लखनौत होणारा चौथा सामना रद्द; कारण घ्या जाणून .बुमराहने केला मोठा विक्रमदरम्यान, बुमराहने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या दोन टी२० सामन्यात गोलंदाजी केली होती. त्याने पहिल्या सामन्यात दोन विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्सचा टप्पा पार केला होता. त्याच्या आता टी२०मध्ये १०१ विकेट्स झाल्या आहेत. तो अर्शदीप सिंगनंतरचा १०० टी२० विकेट्स घेणारा भारताच दुसराच खेळाडू आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील तिन्ही प्रकारात १०० विकेट्सचा टप्पा ओलांडणारा पहिलाच भारतीय खेळाडू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.