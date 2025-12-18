Cricket

तुझा फोन पडला, तर मला सांगू नको... Jasprit Bumrah ची चाहत्याला तंबी अन् मग हिसकावला मोबाईल; Viral Video

Jasprit Bumrah Viral Video: बुमराहचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला असून त्यात तो चाहत्यावर चिडल्याचे दिसत आहे. त्याने चाहत्याकडून मोबाईलही हिसकावल्याचे दिसते.
Summary

  • भारत-दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिकेतील चौथा सामना लखनौमध्ये धुक्यामुळे रद्द झाला.

  • याचदरम्यान बुमराहचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

  • या व्हिडिओमध्ये त्याने सांगूनही चाहत्याने व्हिडिओ घेतल्याने त्याने फोन हिसकावून घेतल्याचे दिसत आहे.

