World Athletics Championship: नीरज चोप्रावर भारताची मदार, स्पर्धेसाठी संघाची झाली; या १९ जणांना स्थान

India’s Squad for World Athletics Championship: टोकियो येथे होणाऱ्या जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेसाठी भारतीय संघात १९ खेळाडूंचा समावेश आहे. नीरज चोप्रा भालाफेकमध्ये वाइल्ड कार्डने सहभागी होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on
  • जागतिक अजिंक्यपद ॲथलेटिक्स स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून, नीरज चोप्रा याच्या नेतृत्वाखाली १९ खेळाडूंचा समावेश आहे.

  • भालाफेकमध्ये नीरजला वाइल्ड कार्ड मिळाल्यामुळे सचिन यादव, यशवीर सिंग आणि रोहित यादव यांनाही संधी मिळाली आहे.

  • तीन खेळाडू अनफिट असल्यामुळे त्यांना संघात स्थान मिळाले नाही.

