World Athletics Championship: नीरज चोप्रावर भारताची मदार, स्पर्धेसाठी संघाची झाली; या १९ जणांना स्थान

जागतिक अजिंक्यपद ॲथलेटिक्स स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून, नीरज चोप्रा याच्या नेतृत्वाखाली १९ खेळाडूंचा समावेश आहे. भालाफेकमध्ये नीरजला वाइल्ड कार्ड मिळाल्यामुळे सचिन यादव, यशवीर सिंग आणि रोहित यादव यांनाही संधी मिळाली आहे. तीन खेळाडू अनफिट असल्यामुळे त्यांना संघात स्थान मिळाले नाही..टोकियो येथे १३ ते २१ सप्टेंबर या दरम्यान होत असलेल्या जागतिक अजिंक्यपद ॲथलेटिक्स स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा रविवारी (ता. ३१) करण्यात आली. पुन्हा एकदा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा याच्या खांद्यावर भारतीय संघाची पदक मिळवण्याची मदार असणार आहे. भारतीय संघात १९ खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे..Neeraj Chopra: ऑलिंपिक पदकविजेता नीरज चोप्राची ब्रुसेल्स स्पर्धेतून माघार, पण अंतिम फेरीत दाखवणार आपला दम.भारताच्या संघात यंदा चार भालाफेकपटूंचा समावेश करण्यात आला आहे. नीरज चोप्रा याच्यासह सचिन यादव, यशवीर सिंग व रोहित यादव या तीन खेळाडूंचाही या स्पर्धेसाठी भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. एका देशातून फक्त तीनच खेळाडूंना मुख्य स्पर्धेमध्ये संधी देण्यात येते; मात्र नीरज चोप्रा हा गतविजेता आहे. तसेच त्याने ८५.५० मीटर हा पात्रता निकषही पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्याला वाइल्ड कार्ड प्रवेश देण्यात आला आहे. याच कारणामुळे भारताच्या अन्य तीन खेळाडूंनाही भालाफेकीत सहभागी होता येणार आहे. यामध्ये सचिन यादव, यशवीर सिंग व रोहित यादव या खेळाडूंचा समावेश आहे..तीन खेळाडू अनफिटभारतीय ॲथलेटिक्स संघटनेचे प्रवक्ते अदिल सुमारीवाला याप्रसंगी म्हणाले, की भारतीय संघात तीन खेळाडूंचा समावेश करण्यात आलेला नाही. हे खेळाडू अनफिट आहेत. तीन हजार मीटर स्टीपलचेसमध्ये सहभागी होणारा अविनाश साबळे, २० किमी चालण्याच्या शर्यतीत सहभागी होणारा आकाशदीप सिंग व हेप्टॅथलॉनमध्ये सहभागी होणारी नंदिनी आगासरा हे तीनही खेळाडू तंदुरुस्त नाहीत. यामुळे त्यांची निवड करण्यात आलेली नाही..Neeraj Chopra: डायमंड लीग अंतिम फेरीमध्ये टायमिंग अन् रनअप सर्वच चुकले; दुसऱ्या स्थानावर घसरण झाल्यानंतर नीरज चोप्राची कबुली.भारतीय संघ : पुरुष - नीरज चोप्रा, सचिन यादव, यशवीर सिंग व रोहित यादव (भालाफेक), मुरली श्रीशंकर (लांब उडी), गुलवीर सिंग (५ हजार व १० हजार मीटर), प्रवीण चित्रावेल, अब्दुल्ला अबूबकर (तिहेरी उडी), सर्वेश कुशारे (उंच उडी), अनिमेश कुजुर (२०० मीटर), तेजस शिरसे (११० मीटर हर्डल्स), सेर्विन सेबॅस्टीयन (२० किमी चालण्याची शर्यत), राम बाबू व संदीपकुमार (३५ किमी चालण्याची शर्यत).महिला - पारुल चौधरी, अंकिता ध्यानी (३ हजार मीटर स्टीपलचेस), अन्नू राणी (भालाफेक), प्रियांका गोस्वामी (३५ किमी चालण्याची शर्यत), पूजा (८ हजार व १,५०० मीटर).