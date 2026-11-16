Jay Shah: जय शहाच पुन्हा ICC चे बॉस! दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी निवड; नेमकं काय आहे कारण?

Jay Shah Re-elected as ICC Chairman for Second Term: क्रिकेट वर्तुळातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) माजी सचिव जय शाह हे पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (ICC) अध्यक्षपद भूषवणार आहेत. जय शाह यांची दुसऱ्यांदा आयसीसीच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. झाल अस की बाली येथे झालेल्या बैठकीनंतर आयसीसी(icc) बोर्डाने याबाबत घोषणा केली आहे. दुसऱ्या कार्यकाळासाठीही त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. जय शाह यांच्या नेतृत्वाखाली आयसीसीने अनेक महत्त्वाची कामं केली आहेत. त्यामुळेच विश्व क्रिकेटचं कामकाज पाहणाऱ्या या संस्थेने पुन्हा एकदा त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे..आयसीसीने आपल्या अधिकृत पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, बाली येथे झालेल्या बोर्ड आणि समितीच्या बैठकीत आयसीसी संचालकांनी मांडलेल्या प्रस्तावानंतर जय शाह यांची दुसऱ्यांदा आयसीसीच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. जय शाह यांच्या नेतृत्वावर आयसीसी बोर्डाचा असलेला आपला विश्वास या निर्णयातून दिसून येतो..U19 Asia Cup: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! नॉ-बॉलवर भारतीय फलंदाजाला आऊट दिलं? यशवर्धनच्या विकेटवरून वाद.जय शाह यांनीही या निवडीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. आयसीसी बोर्डाने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल त्यांनी आभार मानले आहेत. क्रिकेटचा जगभरात विस्तार करण्यासाठी आणि नव्या पिढीपर्यंत हा खेळ पोहोचवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत क्रिकेटचा समावेश होणं ही या खेळासाठी मोठी संधी असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे..जय शाह यांची २०२४ मध्ये पहिल्यांदा आयसीसीच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली होती. जय शाह हे आयसीसीच्या इतिहासातील सर्वात तरुण अध्यक्ष देखील ठरले आहेत. याआधी जगमोहन दालमिया, शरद पवार, एन. श्रीनिवासन आणि शशांक मनोहर या भारतीयांनी सुद्धा आयसीसीचं अध्यक्षपद भूषवलं आहे..जय शाह यांनी यापूर्वी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) सचिव आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिलं आहे. २०१९ मध्ये त्यांची बीसीसीआयच्या सचिवपदी निवड झाली होती. त्यांच्या कार्यकाळात आयपीएलच्या मीडिया राइट्सचा मोठा करार, महिला प्रीमियर लीगची (WPL) सुरुवात, अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सलन्सची उभारणी आणि कसोटी क्रिकेटसाठी प्रोत्साहन योजना अशा अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या..रोहित विराटशिवाय या आठवड्यात क्रिकेटचा डबल धमाका! शुभमन गिलपासून वैभव सूर्यवंशीपर्यंत स्टार खेळाडू मैदानात; पाकिस्तानशीही रंगणार लढत!.जय शाह यांचा क्रिकेट प्रशासनातील प्रवास २००९ मध्ये जिल्हा आणि राज्य स्तरावरून सुरू झाला. त्यानंतर त्यांनी गुजरात क्रिकेट असोसिएशनमध्येही महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली. पुढे त्यांनी भारतीय क्रिकेट प्रशासनात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.