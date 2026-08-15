ASIA CUP 2026: जेमिमा रॉड्रिग्स आशिया कप आणि आशियाई खेळांमधून बाहेर; BCCI चा मोठा निर्णय, ‘या’ धडाकेबाज फलंदाजाला मिळाली संधी

JEMIMAH RODRIGUES OUT OF ASIA CUP: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) ने शुक्रवारी आगामी महिला आशिया कप २०२६ साठी संघ जाहीर केला. २८ ऑगस्ट ते १३ सप्टेंबर दरम्यान दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणाऱ्या महिला आशिया कपमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करणार आहे. हरमनप्रीतला नेतृत्वाचा मोठा अनुभव आहे. तिच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२५ मध्ये महिला क्रिकेट विश्वचषक आपल्या नावावर केला होता..परंतु आता भारताची खरी परीक्षा असेल ती म्हणजे आशिया कपच्या स्पर्धेत. या स्पर्धेसाठी भारतीय संघ सज्ज झाला असून संघाची घोषणा देखील झाली आहे. परंतु यामध्ये मोठा बदल म्हणजे भारताची स्टार खेळाडू, जिचा विश्वचषक २०२५ च्या स्पर्धेत महत्त्वाचा वाटा होता, ती खेळाडू आता हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे बाहेर झाली आहे..INDW vs BAN W Live: गचाळ क्षेत्ररक्षणामुळे भारतीय संघाची जगासमोर नाचक्की झाली; बांगलादेशने योग्य वेळी संधी साधली अन्... .तिच्या जागी BCCI ने बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. जेमिमा रॉड्रिग्स हॅमस्ट्रिंगच्या गंभीर दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाली असून, तिच्या जागी प्रतिका रावलला संघात स्थान मिळालं आहे. BCCI कडून संघाची घोषणा करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी आशिया कपचं वेळापत्रक उपलब्ध नसल्यामुळे संघाची घोषणा करण्यात आली नव्हती..संघाचं नेतृत्व अनुभवी हरमनप्रीत कौरकडे असणार आहे. संघात स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा यांसारख्या प्रमुख फलंदाजांसह भारती फुलमाली आणि प्रतिका रावल यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा भारतीय संघाला आणखी मजबुती देईल. यष्टीरक्षक ऋचा घोष आणि गुणालन कमलिनी यांचाही संघात समावेश आहे. त्याचबरोबर भारताकडून गोलंदाजीमध्ये रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, अरुंधती रेड्डी आणि नंदनी शर्मा या आहेत. राधा यादव, श्री चरणी आणि प्रेमा रावत यांचाही संघात समावेश आहे..महिला आशिया चषकाच्या इतिहासात सात विजेतेपदं पटकावणारा भारत हा या स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ आहे. यंदा भारताला पाकिस्तान, थायलंड आणि हाँगकाँग चायना यांच्यासोबत ‘अ’ गटात स्थान देण्यात आलं आहे..हरमनप्रीत आणि तिचा संघ ३० ऑगस्ट रोजी थायलंडविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. त्यानंतर ३ सप्टेंबर रोजी हाँगकाँग चायनाचा सामना होईल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील बहुप्रतीक्षित सामना ५ सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल..‘ब’ गटामध्ये गतविजेता श्रीलंका, बांगलादेश, यजमान यूएई आणि या स्पर्धेत प्रथमच खेळणारा इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. हे सामने १० आणि ११ सप्टेंबर रोजी खेळले जातील. महिला आशिया कप २०२६ चा अंतिम सामना १३ सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल..२०२४ मध्ये उपविजेतेपद पटकावल्यानंतर भारत पुन्हा एकदा खंडीय विजेतेपद जिंकण्याच्या प्रयत्नात असेल. भारत अंतिम फेरीत पोहोचला होता, मात्र दांबुला येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेकडून आठ गडी राखून पराभव स्वीकारावा लागला होता. भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या या स्पर्धेत वर्चस्व गाजवलं आहे. संघाने एकदिवसीय स्वरूपातील पहिल्या चार स्पर्धा जिंकल्या आणि त्यानंतर २०१२, २०१६ आणि २०२२ मध्ये तीन टी-२० विजेतेपदं पटकावली..IND vs ENG: भारताला ऐतिहासिक लॉर्ड्स कसोटीपूर्वी धक्का! प्रमुख फलंदाज संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची BCCI कडून घोषणा.भारत महिला आशिया कप २०२६ संघहरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), गुणालन कमलिनी (यष्टीरक्षक), अरुंधती रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड आणि प्रतिका रावल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.