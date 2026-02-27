Auqib Nabi: जम्मू-काश्मिरच्या गोलंदाजाने इतिहास रचला, रणजी स्पर्धेत अविश्वसनीय कामगिरी; गौतम गंभीर लक्ष आहे ना तुझं?

Ranji Trophy final J&K vs Karnataka match report: जम्मू-काश्मीरचा जलदगती गोलंदाज औकिब नबी याने रणजी करंडक स्पर्धेत कर्नाटकविरुद्धच्या फायनलमध्ये अविश्वसनीय कामगिरी केली. त्याने पाच विकेट्स घेत ८ वेळच्या रणजी विजेत्या कर्नाटकचा पहिला डाव २९३ धावांवर गुंडाळला आणि जम्मू-काश्मीरला पहिल्या डावात आघाडी मिळवून दिली. या कामगिरीसह त्याने रणजी करंडक स्पर्धेच्या या पर्वात ६० विकेट्स घेतल्या आणि उत्तराखंडच्या मयांक मिश्राला मागे टाकून सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज बनला आहे..जम्मू-काश्मीरच्या ५८४ धावांच्या प्रत्युत्तरात कर्नाटकने चांगली सुरुवात केली होती. पण, नबीने कर्नाटकची मधली फळी उद्ध्वस्थ केली. मयांक अग्रवालने १६० धावांची खेळी करून जम्मू-काश्मीरला चांगली टक्कर दिली. पण, नबीच्या पाच विकेट्सने कर्नाटकला २९३ धावांवर गुंडाळले. पहिल्या डावात आघाडी घेऊन जम्मू काश्मीर पहिल्या रणजी जेतेपदाच्या दिशेने वाटचाल करतोय आणि यात नबीचा सिंहाचा वाटा आहे. .नबीसाठी ही एक ऐतिहासिक कामगिरी होती, कारण तो स्पर्धेच्या प्रतिष्ठित इतिहासात एकाच पर्वात ६० किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारा सातवा गोलंदाज बनला. हा उल्लेखनीय पराक्रम करणारा तो जम्मू आणि काश्मीरचा पहिला गोलंदाज आहे. औकिबच्या गोलंदाजीतील शिस्तबद्धता पाहून त्याला भारतीय संघात संधी मिळावी, अशी मागणी जोर धरतेय. भारताचा माजी फलंदाज दिनेश कार्तिक यानेही ट्विट करून औकिबचे कौतुक केले. आता नेटीझन्स मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना औकिबची कामगिरी पाहतोस ना असे विचारत आहेत..रणजी करंडकाच्या एका पर्वात सर्वाधिक ६९ विकेट्सचा विक्रम विदर्भाच्या हर्ष दुबेच्या ( २०२४-२५) नावावर आहे. त्याने बिहारच्या आशुतोष अमनने २०१८-१९ मध्ये नोदंवलेला ६८ विकेट्सचा विक्रम मोडला. बिशन सिंग बेदी यांनी १९७४-७५ मध्ये ६४, दोड्डा गणेशने १९९८-९९ मध्ये ६२, कवलजीत सिंगने १९९९-२००० मध्ये ६२ आणि आता औकिबने ६० विकेट्स घेतल्या आहेत..Who is Auqib Nabi? रणजी स्पर्धेत ५५ विकेट्स घेणारा, वेगाचा नवा बादशाह... दिनेश कार्तिकने केले कौतुक; भारतीय संघात तो हवा....जम्मू काश्मीरने दुसऱ्या डावात ४ बाद १४६ धावा करून आघाडी ४३७ धावांपर्यंत वाढवली आहे. कुमरान इक्बाल १२२ चेंडूंत ९ चौकारांसह ७१ धावांवर खेळतोय. अब्दुल समदने ३२ आणि कर्णधार पारस डोग्राने १६ धावा केल्या आहेत. कर्नाटकच्या प्रसिद्ध कृष्णाने दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.