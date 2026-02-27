Cricket

Auqib Nabi: जम्मू-काश्मिरच्या गोलंदाजाने इतिहास रचला, रणजी स्पर्धेत अविश्वसनीय कामगिरी; गौतम गंभीर लक्ष आहे ना तुझं?

Auqib Nabi 60 wickets domestic cricket season: औकिब नबी या जम्मू-काश्मीरच्या वेगवान गोलंदाजाने Ranji Trophy अंतिम सामन्यात ऐतिहासिक कामगिरी करत नवा विक्रम प्रस्थापित केला. जम्मू काश्मीर संघाकडून खेळताना त्याने कर्नाटक संघाविरुद्ध ऐतिहासिक कामगिरी केली.
Swadesh Ghanekar
Ranji Trophy final J&K vs Karnataka match report: जम्मू-काश्मीरचा जलदगती गोलंदाज औकिब नबी याने रणजी करंडक स्पर्धेत कर्नाटकविरुद्धच्या फायनलमध्ये अविश्वसनीय कामगिरी केली. त्याने पाच विकेट्स घेत ८ वेळच्या रणजी विजेत्या कर्नाटकचा पहिला डाव २९३ धावांवर गुंडाळला आणि जम्मू-काश्मीरला पहिल्या डावात आघाडी मिळवून दिली. या कामगिरीसह त्याने रणजी करंडक स्पर्धेच्या या पर्वात ६० विकेट्स घेतल्या आणि उत्तराखंडच्या मयांक मिश्राला मागे टाकून सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज बनला आहे.

