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IND VS ENG 2ND ODI: जो रूट भिडला, इंग्लंडला विजय मिळवून दिला! भारताच्या पराभवामुळे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी

IND vs ENG 2nd ODI Joe Root match-winning knock : इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली.
IND vs ENG 2nd ODI Joe Root match-winning knock

IND vs ENG 2nd ODI Joe Root match-winning knock

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: जो रूटच्या दमदार खेळीच्या जोरावर इंग्लंडने दुसऱ्या वन डे सामन्यात विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. जोफ्रा आर्चर, गस एटकिन्सन व साकिब महमूद यांच्या भेदक माऱ्यासमोर भारतीय फलंदाज ढेपाळले. विराट कोहली, श्रेयस अय्यर यांच्या अर्धशतकाने संघाला कसेबसे २३३ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारतीय गोलंदाजांनीही चांगली सुरूवात केली होती, परंतु जो रूट ( JOE ROOT ) शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि इंग्लंडला सामना जिंकून दिला. त्याच्या नाबाद ९९ धावांच्या खेळीला विल जॅक्स, गस एटकिन्सन, सॅम कुरन, हॅरी ब्रूक यांची साथ लाभली.

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