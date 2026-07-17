IND VS ENG 2ND ODI: जो रूट भिडला, इंग्लंडला विजय मिळवून दिला! भारताच्या पराभवामुळे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी

India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: जो रूटच्या दमदार खेळीच्या जोरावर इंग्लंडने दुसऱ्या वन डे सामन्यात विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. जोफ्रा आर्चर, गस एटकिन्सन व साकिब महमूद यांच्या भेदक माऱ्यासमोर भारतीय फलंदाज ढेपाळले. विराट कोहली, श्रेयस अय्यर यांच्या अर्धशतकाने संघाला कसेबसे २३३ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारतीय गोलंदाजांनीही चांगली सुरूवात केली होती, परंतु जो रूट ( JOE ROOT ) शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि इंग्लंडला सामना जिंकून दिला. त्याच्या नाबाद ९९ धावांच्या खेळीला विल जॅक्स, गस एटकिन्सन, सॅम कुरन, हॅरी ब्रूक यांची साथ लाभली. .भारतीय संघाला दुसऱ्या वन डे सामन्यात २३३ धावाच करता आल्या. विराट कोहली ( ६५) व श्रेयस अय्यर ( ६७) यांच्या अर्धशतकानंतरही इंग्लंडने कमी धावसंख्येत भारताला रोखले. शुभमन गिल ( ३१) व रोहित शर्मा ( २६) यांना मोठी खेळी करता आली नाही. विराट-रोहित ( ६० धावा) आणि विराट-श्रेयस ( ६७ धावा) या जोडींची भागीदारी सोडल्या, भारतीय फलंदाजांनी निराश केले. इंग्लंडचा प्रमुख गोलंदाज जोफ्रा आर्चर ( ३-४७) व गस एटकिन्सन ( ३-५०), साकिब महमूद ( २-५२) यांच्यानंतर सॅम कुरन व विल जॅक्स यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली..BREAKING: रोहित शर्मा Lords वर निवृत्ती जाहीर करणार? IND vs ENG तिसरा वन डे सामना शेवटचा, धक्का देणारी Inside Story.जसप्रीत बुमराहने पहिल्याच चेंडूवर बेन डकेटला भोपळ्यावर माघारी पाठवून इंग्लंडला धक्का दिला. प्रसिद्ध कृष्णाने चौथ्या षटकात जेकब बेथलला (४) सहज बाद केले. इंग्लंडने ८ धावांवर दोन्ही सलामीवीर गमावले. कर्णधार हॅरी ब्रूकला १६ धावांवर गुरनूर ब्रारने बाद करून इंग्लंडला मोठा धक्का दिलेला. पण, अनुभवी फलंदाज जो रूट व सॅम कुरन यांनी इंग्लंडच्या डावाला आकार दिला. ३ बाद ५३ वरून ते संघाला ४ बाद ९४ धावांपर्यंत घेऊन गेले. शिवम दुबेच्या चेंडूवर कट मारण्याच्या प्रयत्नात कुरन २६ धावांवर बाद झाला. यष्टिरक्षक इशान किशनने चपळाईने सुरेख झेल टिपला..इंग्लंडच्या या चारही विकेट्समध्ये इशानचा हात राहिला... एका सामन्यात पहिल्या चार विकेट्समध्ये हात असलेला इशान हा भारताचा तिसरा यष्टिरक्षक ठरला. धोनीने २००७ मध्ये लीड्स येथे पाच विकेट्समध्ये हातभार लावला होता. नयन मोंगियाने १९९८मध्ये शाहजाह येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ( ४) आणि धोनीने २०१४ व २०१९ मध्ये अनुक्रमे इंग्लंड व श्रीलंका ( प्रत्येकी ४) असा पराक्रम केला होता. जो रूट मैदानावर उभा असेपर्यंत भारतीयांचा विजय पक्का होणार नव्हता, त्यामुळेच जस्सीला पुन्हा गोलंदाजीला आणले गेले..जो रूटने सलग पाचव्या वन डे सामन्यात ५०+ धावांची खेळी केली, असा पराक्रम त्याने दुसऱ्यांदा केला आहे आणि क्विंटन डी कॉक, केन विलियम्सन, बाबर आझम यांच्याशी बरोबरी केली. रूट व जॉस बटलर यांची जोडी ( ३१ धावा) टिकतच होती की अक्षर पटेने त्याचा त्रिफळा उडवला. बटलर १७ धावांवर बाद झाला आणि इंग्लंडने १२५ धावांत निम्मा संघ गमावला. रूट काही केल्या बाद होत नव्हता आणि त्याने एकहाती भारताच्या हातून सामना खेचून नेला. रूट व विल जॅक्स या जोडीने सहाव्या विकेटसाठी ७२ धावांची भागीदारी केली. गुरनूर ब्रारने ही भागीदारी तोडताना जॅक्सला ३० धावांवर विराटकरवी झेलबाद केले. इंग्लंडला अजूनही ३७ धावांची गरज होती..Rohit Sharma : वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन अन् तो! रोहितचा उत्तराधिकारी म्हणून BCCI कोणाला संधी देणार? एक खेळाडू जो केव्हापासून संधीच्या शोधात होता... .रूट मैदानावर उभा राहिल्याने भारताचा पराभव निश्चित झाला. गस एटकिन्सनसह त्याने इंग्लंडचा ४ विकेट्स राखून विजय पक्का केला आणि मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. रूट १३३ चेंडूंत ९ चौकारांसह ९९ धावांवर नाबाद राहिला, तर एटकिन्सनने १६ चेंडूंत नाबाद २३ धावा करून संघाला ४४.१ षटकांत ६ बाद २३५ धावा करून दिल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.