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ICC Ranking: जसप्रीत बुमराहला जबरदस्त धक्का... मॅट हेन्रीने न्यूझीलंडचा ३६ वर्षांचा दुष्काळ संपवला; Joe Root पुन्हा टॉपर ठरला

Jasprit Bumrah loses sole No.1 position in ICC rankings: आयसीसीच्या ताज्या कसोटी क्रमवारीत मोठे बदल पाहायला मिळाले आहेत. न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्री याने भारताच्या जसप्रीत बुमराहला मागे ढकलून कसोटी गोलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
New Zealand pacer Matt Henry has risen to joint No.1 in the ICC Test bowling rankings

New Zealand pacer Matt Henry has risen to joint No.1 in the ICC Test bowling rankings

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Matt Henry becomes joint No.1 Test bowler with Jasprit Bumrah: आयसीसी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची ( WTC) चुरस रंगतदार स्थितीत आलेली असताना आयसीसी कसोटी क्रमवारीत मोठा फेरबदल झालेला पाहायला मिळतोय. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातली तीन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आहे आणि तिसरा सामना लवकरच सुरू होईल.

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