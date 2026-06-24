ICC Ranking: जसप्रीत बुमराहला जबरदस्त धक्का... मॅट हेन्रीने न्यूझीलंडचा ३६ वर्षांचा दुष्काळ संपवला; Joe Root पुन्हा टॉपर ठरला

Matt Henry becomes joint No.1 Test bowler with Jasprit Bumrah: आयसीसी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची ( WTC) चुरस रंगतदार स्थितीत आलेली असताना आयसीसी कसोटी क्रमवारीत मोठा फेरबदल झालेला पाहायला मिळतोय. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातली तीन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आहे आणि तिसरा सामना लवकरच सुरू होईल..त्याआधी जाहीर झालेल्या क्रमवारीत किवीचा जलदगती गोलंदाज मॅट हेन्री हा नवा नंबर वन गोलंदाज झाला आहे. ३४ वर्षीय मॅटने गोलंदाजाच्या क्रमवारीत जसप्रीत बुमराहला ( Jasprit Bumrah) दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. मॅटने इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत ११ विकेट्स घेतल्या होत्या..IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था.नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कागिसो रबाडाला मागे टाकल्यापासून बुमराह अव्वल स्थानावर विराजमान होता. इंग्लंडविरुद्धची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणण्यात न्यूझीलंडला मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे मॅट हेन्रीने अव्वल स्थान पटकावले आहे. जॅक कोवी (१९४७) आणि रिचर्ड हॅडली (१९८४-१९९०) यांच्यानंतर कसोटीत नंबर वन गोलंदाज झालेला मॅट हेन्री हा तिसराच किवी खेळाडू ठरला. ३६ वर्षांनंतर किवी गोलंदाजाने कसोटी क्रमवारीत अव्वल क्रमांक पटकावला आहे..मॅट हेन्रीच्या सध्याच्या ८७० गुणांचा टप्पा आतापर्यंत केवळ दोन न्यूझीलंड खेळाडूंनीच ओलांडला आहे. हॅडली यांनी १९८५ मध्ये ९०९ गुणांचा उच्चांक गाठला होता, तर माजी कर्णधार केन विल्यमसनने २०२१ मध्ये आपल्या सर्वोत्तम कामगिरीच्या काळात कसोटी फलंदाजांसाठीचे ९१९ रेटिंग गुण मिळवले होते. भारतीय गोलंदाजांमध्ये कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज व रवींद्र जडेजा हे अनुक्रमे १४, १५ व १७ व्या क्रमांकावर आहेत..धक्कादायक! त्याने लग्नाचं आश्वासन देऊन अत्याचार केला... दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार खेळाडूवर विद्यार्थीनीचे नको नको ते आरोप....जो रूट पुन्हा नंबर १इंग्लंडचा प्रमुख फलंदाज जो रूट पुन्हा फलंदाजांमध्ये अव्वल स्थानी विराजमान झाला आहे. दुसऱ्या कसोटीत त्याने ४६ व ७७ धावांच्या खेळी केल्या होत्या. त्याच्या या कामगिरीने त्याला पुन्हा अव्वल स्थानी पोहोचवले आहे, इंग्लंडच्याच हॅरी ब्रूकला आणि ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडला त्याने अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. शुभमन गिल ( ७) व यशस्वी जैस्वाल ( ८) हे दोनच भारतीय फलंदाज टॉप १० मध्ये आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.