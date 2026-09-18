Jos Buttler: जॉस बटलरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १५,००० धावा करणारा फलंदाज; विराट कोहली, रोहित शर्मा टॉप ५ मध्येही नाहीत

JOS BUTTLER FIRST BATTER TO SCORE 15,000 T20 RUNS : इंग्लंडचा माजी कर्णधार जॉस बटलरने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक झेप घेतली. श्रीलंकाविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त त्याने १६ चेंडूंत ३० धावांची खेळी करून या पराक्रमाला गवसणी घातली. तो ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक १५००० धावा करणारा फलंदाज बनला आहे. १५००० धावांचा टप्पा ओलांडणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला. त्याने ५२८ सामन्यांत ३५.४६ च्या सरासरीने ९ शतकं व १०७ अर्धशतकांसह या धावा केल्या आहेत. त्याने किरॉन पोलार्डचा १४९९९ धावांचा विक्रम मोडला..England Beat Sri Lankaइंग्लंडने दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेवर ६ विकेट्स व ४७ चेंडू राखून विजय मिळवला. श्रीलंकेच्या ९ बाद १४५ धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडने १२.१ षटकांत ४ बाद १४६ धावा केल्या. श्रीलंकेकडून पथून निसंका ( ३७), कर्णधार चरिथा असलंका ( ३१) वनिंदू हसरंगा ( २७) व लाहिरू उदारा ( २१) यांनी चांगले योगदान दिले. इंग्लंडच्या जेमी डॉसनने ३, तर जेमी ओव्हरटन व जोफ्रा आर्चर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..Girl Chasing Abhishek Sharma: अभिषेक शर्माच्या दिशेने पळाली तरुणी; रडली, ओरडायला लागली... हॉटेलमध्ये नेमकं काय घडलं? Video.लक्ष्याचा पाठलाग करताना बटलर ( ३०) व एयुरिन डॉनल्ड ( २१ ) यांनी आक्रमक सुरुवात करताना ४.४ षटकांत ५१ धावा जोडल्या. टॉम बँटनने २४ चेंडूंत ५२ धावांची नाबाद खेळी केली, तर कर्णधार हॅरी ब्रूक ८ चेंडूंत २३ धावांवर माघारी परतला..Most runs in T20 cricket all time१५००० - जॉस बटलर ( ५२८ सामने, ९ शतकं व १०७ अर्धशतकं)१४९९९ - किरॉन पोलार्ड ( ७५४ सामने, २ शतकं व ७१ अर्धशतकं)१४५८१ - अॅलेक्स हेल्स ( ५३७ सामने, ७ शतकं व ९३ अर्धशतकं)१४५६२ - ख्रिस गेल ( ४६३ सामने, २२ शतकं व ८८ अर्धशतकं)१४२८४ - डेव्हिड वॉर्नर ( ४३९ सामने, १० शतकं व ११८ अर्धशतकं)१४२१८ - विराट कोहली ( ४३० सामने, १० शतकं व ११० अर्धशतकं)१२५३१ - रोहित शर्मा ( ४७२ सामने, ८ शतकं व ८४ अर्धशतकं).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.