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Jos Buttler: जॉस बटलरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १५,००० धावा करणारा फलंदाज; विराट कोहली, रोहित शर्मा टॉप ५ मध्येही नाहीत

Jos Buttler 15000 T20 runs world record: इंग्लंडचा स्टार फलंदाज जॉस बटलरने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. श्रीलंकेविरुद्ध दुसऱ्या ट्वेंटी-२०मध्ये बटलरने १५००० धावांचा टप्पा पार केला आणि असा पराक्रम करणारा क्रिकेट इतिहासातील पहिला फलंदाज ठरला.
Jos Buttler

Jos Buttler becomes first batter to score 15000 T20 runs

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

JOS BUTTLER FIRST BATTER TO SCORE 15,000 T20 RUNS : इंग्लंडचा माजी कर्णधार जॉस बटलरने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक झेप घेतली. श्रीलंकाविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त त्याने १६ चेंडूंत ३० धावांची खेळी करून या पराक्रमाला गवसणी घातली. तो ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक १५००० धावा करणारा फलंदाज बनला आहे. १५००० धावांचा टप्पा ओलांडणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला. त्याने ५२८ सामन्यांत ३५.४६ च्या सरासरीने ९ शतकं व १०७ अर्धशतकांसह या धावा केल्या आहेत. त्याने किरॉन पोलार्डचा १४९९९ धावांचा विक्रम मोडला.

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