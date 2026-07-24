Highest Run Getters in T20 : जॉस बटलरने इतिहास रचला, 'युनिव्हर्स बॉस' ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला! जगात दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला

Jos Buttler breaks Chris Gayle T20 runs record: इंग्लंडचा यष्टिरक्षक-फलंदाज जॉस बटलर याने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये बटलरने युनिव्हर्स बॉस ख्रिस गेल याला मागे सोडून जगात दुसरे स्थान पटकावले. द हंड्रेड ट्वेंटी-२० लीगमधील मँचेस्टर सुपर जायंट्स आणि लंडन स्पीरिट यांच्या लॉर्ड्सवर झालेल्या सामन्यात बटलरने हा विक्रम नोंदवला. .बटलरने या सामन्यता १ चौकार व १ षटकारासह ११ चेंडूंत १६ धावाच केल्या, परंतु तरीही गेलचा विक्रम मोडण्यासाठी त्या पुरेशा ठरल्या. बटलर आता ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा जगातील दुसरा फलंदाज आहे. त्याने ४८७ ट्वेंटी-२० सामन्यांत १४६.७४ च्या स्ट्राईक रेटने १४५७२ धावा केल्या आहेत. त्यात ९ शतकं व १०२ अर्धशतकं आहेत..IND vs ZIM T20I Schedule: वैभव सूर्यवंशी पहिल्या सामन्यात चमकला... आता भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातला पुढील सामना केव्हा?.वेस्ट इंडिजचा दिग्गज फलंदाज गेल ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, परंतु सहकाही किरॉन पोलार्डने त्याचा हा विक्रम मोडला. पोलार्डच्या नावावर ७४६ सामन्यांत १५१.०२ च्या स्टआाईक रेटने १४८०३ धावा आहेत आणि त्यात २ शतकं व ७० अर्धशतकांचा समावेश आहे. गेल आता ४६३ सामन्यांत १४५६२ धावांसह तिसऱ्या क्रमांकावर गेला आहे. पण, ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक २२ शतकांचा विक्रम अजूनही त्याच्याच नावावर आहे..Most runs in T20 cricket all-time list१४,८०३ - किरॉन पोर्लाड१४,५७२ - जॉस बटलर१४,५६२ - ख्रिस गेल१४,४४९ - अॅलेक्स हेल्स१४,२८४ - डेव्हिड वॉर्नर१४,२१८ - विराट कोहली१३,६५६ - जेम्स व्हिंसे१३,५७१ - शोएब मलिक१२,६५४ - क्विंटन डी कॉक१२,५३१- रोहित शर्मा.भारतीय संघ 'घरच्या' मैदानावर पाहुणा म्हणून खेळणार! बाहेरचा संघ यजमान म्हणून मिरवणार; नेमकं असं का होणार? जाणून घ्या वेळापत्रक.जॉस बटलरने १६० आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांत १४८.९३ च्या स्ट्राईक रेटने ४२१२ धावा केल्या आहेत. त्यात २ शतकं व २८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो पाकिस्तानचा बाबर आझम ( ४५९६) व भारताचा रोहित शर्मा ( ४२३१) यांच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.