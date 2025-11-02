२७ चेंडू ११२ धावा! अजित आगरकरने ज्याला ४ सामने खेळवून हाकलले, त्याने द्विशतक झळकावून उत्तर दिले; निवड समितीला चॅलेंज...

Karun Nair double century against Kerala Ranji Trophy 2025–26 : इंग्लंड दौऱ्यातून जवळपास आठ वर्षांनी भारताच्या कसोटी संघात पुनरागमन करणाऱ्या करुण नायरला साजेशी कामगिरी करता आली नव्हती. हेच कारण देताना निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) याने घरच्या मैदानावरील वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला. यावर करुणनने नाराजीही व्यक्त केली, परंतु त्याने क्रिकेटच्या मैदानातूनही उत्तर दिले. रणजी करंडक स्पर्धेत पुन्हा कर्नाटकच्या संघात परतलेल्या करुणने सलग दोन शतकं झळकावली. केरळविरुद्ध त्याने शतकाचे द्विशतकात रुपांतर करताना घरच्या मैदानावर होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी दावा ठोकला आहे..गोवा संघाविरुद्ध १७४ धावांची नाबाद खेळी केल्यानंतर करुणने केरळच्या गोलंदाजांचा समाचार घेतला. केरळ विरुद्ध कर्नाटक यांच्यातल्या लढतीला कालपासून सुरूवात झाली आणि करुणने पहिल्या दिवशी शतक झळकावले. अनीष के व्ही ( ८) व कर्णधार मयांक अग्रवाल ( ५) यांना केरळच्या गोलंदाजांनी लगेच बाद केले. २ बाद १३ असा संघ अडचणीत सापडला असताना करुण व केएस श्रीजिथ यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १२३ धावांची भागीदारी केली. .IND A vs SA A 1st Test: १५ चेंडूंत ६८ धावा! Rishabh Pant च्या वादळी खेळीला शतकाच्या उंबरठ्यावर ब्रेक; कसोटी संघात पुनरागमनासाठी ठोकला दावा.श्रीजिथ ११० चेंडूंत १० चौकारांसह ६५ धावांवर माघारी परतल्यानंतर करुण व स्मरण आर या जोडीने मैदान गाजवले. या दोघांनी आतापर्यंत तिनशेहून अधिक धावांची भागीदारी केली. करुणने ३८१ चेंडूंत २५ चौकार व २ षटकारांसह २३२ धावांची खेळी केली आहे. त्याच्यासह स्मरण २९५ चेंडूंत १२ चौकार व १ षटकारांसह १४९ धावांवर खेळतोय. कर्नाटकच्या ३ बाद ४७५ धावा झाल्या आहेत..इंग्लंडचा दौरा अन्...करुण नायरने देशांतर्गत क्रिकेटचे मागील पर्व गाजवले आणि त्या जोरावर ७ वर्षांनी भारतीय संघात पुनरागमन केले. पण, त्याला त्या मालिकेत चार सामन्यांत ०, २०, ३१, २६, ४०, १४, ५७ व १७ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतून वगळले गेले..INDW vs SA W World Cup Final: टीम इंडिया प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करणार? एक डाव आपल्यावरच पडू शकतो भारी, दक्षिण आफ्रिकेला....करुण पुन्हा देशांतर्गत क्रिकेटकडे वळला आणि आतापर्यंत तीन सामन्यांत चार डावांत ७३ व ८ ( वि. राजस्थान), नाबाद १७४ ( वि. गोवा) आणि नाबाद २३३ ( वि. केरळ) अशा धावा केल्या आहेत. भारतीय संघ १४ नोव्हंबरपासून घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ( IND vs SA Test Series) दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे आणि करुणचा फॉर्म निवड समितीला नजरंदाज करून चालणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.