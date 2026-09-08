KARUN NAIR TILAK VARMA: दुलीप ट्रॉफीत करुण नायर-तिलक वर्मामध्ये वाद; नायरने शतक ठोकून दिलं उत्तर? नेमकं काय घडलं

KARUN NAIR TILAK VARMA DULEEP TROPHY CONTROVERSY: दुलीप ट्रॉफी २०२६ च्या अंतिम सामन्यादरम्यान करुण नायर आणि तिलक वर्मा यांच्यातील वाद चर्चेत आला आहे. करुण नायरचा दक्षिण विभागाच्या संघात समावेश होता. मात्र, उपांत्य फेरीच्या सामन्यात कर्णधार तिलक वर्माने त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली नाही. त्याच्या जागी युवा फलंदाज कोडिमाला हिमातेजाला संघात घेतलं.तिलक वर्माने नायरला का खेळवलं नाही, याचं कारणही सांगितलं होतं. उत्तर विभागाच्या संघात अनेक डावखुरे फिरकी गोलंदाज असल्यामुळे दक्षिण विभागाला मधल्या फळीत डावखुरा फलंदाज हवा होता. त्यामुळे हिमातेजाला संधी दिल्याचं तिलकने सांगितलं. तिलकने याला रणनीतीचा भाग असल्याचं म्हटलं आणि नायरचं वगळणं हे त्याच्यासाठी दुर्दैवी असल्याचंही सांगितलं..मात्र, अंतिम सामन्यासाठीही करुण नायरला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळालं नाही. त्यानंतर नायर दक्षिण विभागाचा संघ सोडून छत्तीसगडविरुद्ध केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हनकडून खेळायला गेला. या सामन्यात त्याने शानदार शतक ठोकलं..IND vs ENG: श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा इतिहास! भारतात आजवर कोणत्याही कर्णधारासोबत घडलं नव्हतं असं....नायरच्या या शतकानंतर क्रिकइन्फोच्या एका पत्रकाराने त्याला दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात न खेळवण्याचा निर्णय 'अकल्पनीय' असल्याचं म्हटलं. नायरने ही पोस्ट पाहिली आणि ती शेअर करत "अवर्णनीय हा शब्द अपुरा पडेल" अशी टिप्पणी केली. नायरच्या या प्रतिक्रियेनंतर त्याने तिलक वर्मा आणि दक्षिण विभागाचे प्रशिक्षक विक्रम वर्मा यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधल्याची चर्चा सुरू झाली..करुण नायरचा फॉर्म कसा आहे?करुण नायर सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये त्याने १३ डावांमध्ये ५८.२५ च्या सरासरीने ६९९ धावा केल्या आहेत. याच हंगामात त्याने कर्नाटककडून खेळताना केरळविरुद्ध शानदार द्विशतकही ठोकलं होतं..Axar Patel catch Harry Brook T20 World Cup : अक्षर पटेलच्या चपळ क्षेत्ररक्षणाने इंग्लंडविरुद्धच्या लढतीत भारताला मिळवून दिला महत्त्वपूर्ण विजय.यानंतर महाराजा ट्रॉफीमध्येही त्याने चांगली कामगिरी केली आणि ३३७ धावा केल्या. त्यामुळे एवढ्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असलेल्या नायरला दुलीप ट्रॉफीच्या महत्त्वाच्या सामन्यात संधी का मिळाली नाही, यावर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, तिलक वर्माने हिमातेजाला संधी देण्यामागे रणनीतीचं कारण सांगितलं असलं, तरी नायरची सध्याची कामगिरी पाहता त्याला अंतिम सामन्यात खेळवायला हवं होतं का, यावर क्रिकेट चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.