काव्या मारनच्या सनरायझर्स फ्रँचायझीकडून खेळणार पाकिस्तानी; भारतीयांना डिवचणाऱ्या खेळाडूसाठी मोजले इतके कोटी...

Sunrisers Leeds sign Pakistan spinner Abrar Ahmed The Hundred auction: इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंवर बंदी... आयपीएल फ्रँचायझीचे मालकी हक्क असलेल्या जगातील अनेक ट्वेंटी-२० लीगमध्येही पाकिस्तानी खेळाडूंना नकार दिला गेला आहे... पण, काव्या मारनच्या सनरायझर्स फ्रँचायझीने हा ट्रेंड मोडला आणि पाकिस्तानी खेळाडूला कोट्यवधीची रक्कम मोजून करारबद्ध केले. त्यामुळे आता भारतीय क्रिकेट वर्तुळात नाराजीचा सूर आहे..सनरायझर्स हैदराबाद या आयपीएल फ्रँचायझीचे सह कंपनी असलेल्या सनरायझर्स लीड्स ( Sunrisers Leeds) ने The Hundred च्या लिलावात गुरुवारी पाकिस्तानी फिरकीपटू अबरार अहमदला करारबद्ध केले. काव्या मारनच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानी खेळाडूला आपल्या संघाकडून न खेळवण्याचा नियम मोडला गेला आहे. सनरायझर्स लीड्सने पाकिस्तानी फिरकीपटूसाठी ट्रेंट रॉकेट्स संघासोबत स्पर्धआ केली. अखेर १९०,०० पाऊंड म्हणजेच जवळपास २.३४ कोटी रुपयांत सनरायझर्सने पाकिस्तानी खेळाडूला आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतले..पाकिस्तानच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघाचा तो सदस्य होता आणि त्याने सुपर ८ मधील श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात २३ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. अहमद प्रथमच युरोपातील ट्वेंटी-२० लीगमध्ये खेळणार आहे. यापूर्वी त्याने पाकिस्तान सुपर लीग, बांगलादेश प्रीमिअऱ लीग आणि मेजर लीग क्रिकेटमध्ये प्रतिनिधित्व केले आहे. पण, दी हंड्रेड मधील त्याचा सहभाग हा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या ( PCB ) परवानगीवर अवलंबून आहे..सनरायझर्स लीड्स ही पूर्णपणे भारतीय मीडिया समूह सन ग्रुपची मालकी हक्क असलेला संघ आहे. ज्याचे नेतृत्व कलानिधी मारन आणि त्यांची मुलगी, सीईओ काव्या मारन करते. या फ्रँचायझीला पूर्वी नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स म्हटले जात होते आणि या वर्षी भारतीय कंपनीने ताब्यात घेतल्यानंतर नाव बदलण्यात आले. भारतीय फ्रँचायझींनी दी हंड्रेडमधील संघ विकत घेतल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंवर बंदी घातली जाईल, अशी चर्चा रंगली होती. पण, इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने असे कोणीही करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले..अनेक पाकिस्तानी खेळाडूंनी यापूर्वी आयपीएल फ्रँचायझींच्या मालकीच्या आयपीएल या जागतिक ट्वेंटी-२० संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील दीर्घकाळ चाललेल्या भू-राजकीय तणावामुळे २००८ पासून कोणताही सक्रिय पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आयपीएलमध्ये खेळलेला नाही. गुरुवारी सकाळी ससेक्सचा अष्टपैलू खेळाडू जेम्स कोल्स हा दी हंड्रेडमधील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला, त्याला लंडन स्पिरिटकडून ३९०००० पौंड मिळाले..