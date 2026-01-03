Cricket

Sanju Samson : संजूचे आता भारताच्या वन डे संघात पुनरागमनाचे लक्ष्य, झळकावले दमदार शतक; ३१२ चे टार्गेट अन् २१२ धावांची सलामी

Sanju Samson back to back List A centuries: संजू सॅमसनने विजय हजारे ट्रॉफीत दमदार शतक झळकावले आहे. तब्बल दोन वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर ५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये उतरलेल्या संजूने थेट सलामीवीर म्हणून खेळत निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
Sanju Samson celebrates his century for Kerala in Vijay Hazare Trophy

Sanju Samson opening for Kerala in Vijay Hazare: संजू सॅमसनने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत दमदार शतक झळकावून निवड समितीची डोकेदुखी वाढवली आहे. केरळ संघाचे प्रतिनिधित्व करताना संजू झारखंडविरुद्ध सलामीला खेळायला आहे. ३१२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना संजू व कर्णधार रोहन कुन्नूमल यांनी पहिल्या विकेटसाठी २१२ धावांची भागीदारी केली. दोन वर्षांनंतर ५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये परतलेल्या संजूने सलग दुसरे शतक झळकावले. त्याने २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शेवटचे शतक झळकावले होते.

