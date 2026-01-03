Sanju Samson : संजूचे आता भारताच्या वन डे संघात पुनरागमनाचे लक्ष्य, झळकावले दमदार शतक; ३१२ चे टार्गेट अन् २१२ धावांची सलामी

Sanju Samson opening for Kerala in Vijay Hazare: संजू सॅमसनने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत दमदार शतक झळकावून निवड समितीची डोकेदुखी वाढवली आहे. केरळ संघाचे प्रतिनिधित्व करताना संजू झारखंडविरुद्ध सलामीला खेळायला आहे. ३१२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना संजू व कर्णधार रोहन कुन्नूमल यांनी पहिल्या विकेटसाठी २१२ धावांची भागीदारी केली. दोन वर्षांनंतर ५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये परतलेल्या संजूने सलग दुसरे शतक झळकावले. त्याने २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शेवटचे शतक झळकावले होते..केरळ संघासाठी हे त्याचे तिसरे शतक आहे आणि सलामीवीर म्हणून पहिले शतक ठरले. संजूने ९५ चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह १०१ धावा केल्या. रोहनने ७८ चेंडूंत ८ चौकार व ११ षटकारांसह १२४ धावांची खेळी केली. बाबा अपराजित आणि विष्णू विनोद यांनी पुढील मोर्चा सांभाळला आणि केरळला विजयाच्या दिशेने कूच करून दिली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा केरळने ४१ षटकांत २ बाद २९७ धावा केल्या आहेत. अपराजित ३८ व विष्णू २७ धावांवर खेळत होते..पाच सामन्यांत चौथे शतक, तरीही Devdutt Padikkal ला भारताच्या वन डे संघात नाही स्थान; गंभीरचं राजकारण की आणखी काही? .प्रथम फलंदाजी करताना झारखंडने ७ बाद ३११ धावा केल्या. कुमार कुशाग्राने १३७ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह १४३ धावांची नाबाद खेळी केली. कर्णधार इशान किशन ( २१) अपयशी ठरला. सहाव्या क्रमांकावर आलेल्या अनुकूल रॉयने ७२ धावांची खेळी करताना ४ चौकार व ३ षटकार ठोकले. केरळच्या निधीश एमडीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. बाबा अपराजितने २ बळी टिपले..संजूने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या भारतीय संघात सलामीवीर म्हणून आपले स्थान टिकवले आहे. शुभमन गिलमुळे संजूला तिसऱ्या किंवा त्या खालील क्रमांकावर फलंदाजी करायला लागली होती. पण, वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघात गिलची निवड न झाल्याने संजूचे सलामीचे स्थान पक्के झाले आहे. आज न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी संघ निवडला जाणार आहे आणि संजूच्या शतकाने त्याची निवड होतेय का याची उत्सुकता लागली आहे..Hardik Pandya : 6,6,6,6,6,4! एका षटकात हार्दिकचा वादळी तडाखा, ११ वर्षांत झळकावले पहिले शतक; विदर्भाचे गोलंदाज रडकुंडीला आले.संजूने भारतासाठी १६ वन डे सामन्यांत ५६.६६ च्या सरासरीने ५१० धावा केल्या आहेत. ५२ ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावार १०३२ धावा आहेत आणि त्यात ३ शतकांचा समावेश आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १२८ सामन्यांत त्याने ३ शतकं व १९ अर्धशतकांसह ३४८७ धावा केल्या आहेत. नाबाद २१२ ही त्याची सर्वोत्तम खेळी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.