Kieron Pollard: किरॉन पोलार्डचा मैदानावर 'राडा'; शुभम रांजणेने दिली टक्कर, त्यानंतर जे घडलं.. Video Viral

Pollard And Ranjane Clash On The Field: सध्या अमेरिकेमध्ये मेजर क्रिकेट लीगची (MLC) धूम सुरू आहे. मात्र, वेस्ट इंडिजचा दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू किरॉन पोलार्ड(Kieron Pollard) सध्या दोन वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आला आहे. तो एमआय न्यूयॉर्क संघाकडून खेळत असून, सामन्यादरम्यान भारतीय वंशाचा मराठी क्रिकेटपटू शुभम रांजणे याच्यासोबत मैदानात त्याची चांगलीच बाचाबाची झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. तर दुसरीकडे, पोलार्डने टी-२० क्रिकेटमधील मोठा विक्रम करताना वेस्ट इंडिजच्या दिग्गज ख्रिस गेलची माफी मागितली आहे..मैदानात नेमकं काय घडलं?एमआय न्यूयॉर्क आणि टेक्सास सुपर किंग्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान ११व्या षटकात मोठा राडा पाहायला मिळाला. त्या वेळी पोलार्ड गोलंदाजी करत होता, तर शुभम रांजणे फलंदाजी करत होता. षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर दोन धावा घेण्याच्या प्रयत्नात शुभम रांजणे आणि पिचवर उभा असलेला पोलार्ड यांच्यात जोरदार धडक झाली..या धडकेनंतर पोलार्ड चांगलाच संतापला. त्याने अॅक्शन करून शुभमने कसा धक्का मारला हे दाखवले. त्यानंतर पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी धावत येताना तो अचानक रन-अपमध्येच थांबला आणि रागाने शुभमकडे पाहू लागला. पुढच्या चेंडूवर शुभमनेही खबरदारी घेत चेंडू खेळण्यापूर्वी स्वतःला बाजूला केले. मैदानावरील वातावरण तापल्याचे पाहून अखेर ऑन-फिल्ड पंचांना मध्यस्थी करत हा वाद शांत करावा लागला. या हाय-व्होल्टेज घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर, टेक्सास सुपर किंग्सने प्रथम फलंदाजी करताना १५८ धावा केल्या. शुभम रांजणेने ४९ धावांची महत्त्वाची खेळी केली, तर मिलिंद कुमारनेही साथ दिली. मात्र, इतर फलंदाज अपयशी ठरले. प्रत्युत्तरात एमआय न्यूयॉर्कने निकोलस पूरनच्या ६८ धावांच्या खेळीच्या जोरावर १४ चेंडू आणि ८ विकेट्स राखून सामना सहज जिंकला..पोलार्डने ख्रिस गेलची माफी का मागितली?मैदानावरील या वादानंतर किरॉन पोलार्डने टी-२० क्रिकेटच्या इतिहासात मोठा विक्रम केला. वॉशिंग्टन फ्रीडमविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ५६ चेंडूंमध्ये नाबाद १०० धावांची तुफानी खेळी केली. या शतकी खेळीदरम्यान त्याने टी-२० क्रिकेटमध्ये १४,५८२ धावांचा टप्पा गाठत ख्रिस गेलचा तब्बल १२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला..अरे जा आता गप्प... T20 मुंबई लीगमध्ये राडा, बॉलरने मग काढला वचपा... VIDEO.यापूर्वी टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक १४,५६२ धावा करण्याचा विक्रम ख्रिस गेलच्या नावावर होता. मात्र, आता पोलार्ड या यादीत अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. आपल्याच देशातील आणि टी-२० क्रिकेटमधील महान खेळाडूचा विक्रम मोडल्यामुळे पोलार्ड भावूक झाला. सामन्यानंतर तो हसत कॅमेऱ्यासमोर म्हणाला,"ख्रिस गेल आमच्यासाठी कायमच प्रेरणास्थान राहिला आहे. त्याने टी-२० क्रिकेटला एका वेगळ्याच उंचीवर नेले आहे. त्यामुळे Sorry Universe Boss... तुझा विक्रम मोडण्याचा माझा कोणताही चुकीचा हेतू नव्हता, पण हा पराक्रम करताना खूप आनंद होत आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.