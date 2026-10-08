किरॉन पोलार्डने MI ची साथ सोडली, CSKच्या पिवळ्या जर्सीत दिसणार! १६ वर्षांनंतर स्वप्नपूर्ती, बघा किती रक्कम मोजली, जबरदस्त डिल

Kieron Pollard joins Johannesburg Super Kings for SA20 2027: इंडियन प्रीमिअर लीगच्या २०१० च्या पर्वात वेस्ट इंडिजचा स्टार खेळाडू किरॉन पोलार्ड याच्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्सने ( CSK ) जोर लावला होता, परंतु मुंबई इंडियन्सने ( MI) तेव्हा बाजी मारली. त्यानंतर पोलार्ड मुंबई इंडियन्सच्या वेगवेगळ्या फ्रँचायझी संघांचा सदस्य राहिला होता. पण, आता त्याने निळ्या जर्सीची साथ सोडली आणि तो CSK च्या पिवळ्या जर्सीत दिसणार आहे. चेन्नई सुपर किंग्स फ्रँचायझीची १६ वर्षांनंतर स्वप्नपूर्ती झाली आहे. .पण, पोलार्ड आयपीएलमध्ये नव्हे, तर दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० ( SAT20) लीगमधील चेन्नई फ्रँचायझीच्या जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स या फ्रँचायझीकडून खेळणार आहे.SAT20 साठी खेळाडूंचं ऑक्शन काल झालं आणि त्यात JCK ने ८७.३८ लाखांत पोलार्डला आपल्या ताफ्यात करून घेतले. या लीगमध्ये MI फ्रँचायझीचा MI Cape Town संघ आहे आणि त्यांनी २०२६ च्या पर्वानंतर पोलार्डला करारमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पोलार्डने स्वतःचे नाव लिलावासाठी नोंदवला. MI Cape Town संघाने ट्रेंट बोल्टलाही रिलीज केले होते, परंतु लिलावात मुळ किमतीत त्याला पुन्हा संघात घेतले..पोलार्डला करारबद्ध करता न आल्याची खंत CSK ला सलत होती, कारण विंडीजच्या खेळाडूने मुंबई इंडियन्सच्या विजयात अनेकदा सिंहाचा वाटा उचलेला त्यांनी पाहिला आहे. २०१३, २०१५ आणि २०१९ च्या फायनलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सला पराभूत करण्यात पोलार्डने फलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याने एका सामन्यात २१९ धावांचा पाठलाग करताना ३४ चेंडूंत ८७ धावांची वादळी खेळी करून महेंद्रसिंग धोनीच्या संघाला पराभूत केले होते..एवढेच नव्हे, तर मेजर लीग क्रिकेट २०२५ च्या क्वालिफायर सामन्यातही MI New York कडून खेळताना पोलार्डने Texas Super Kings विरुद्ध २२ चेंडूंत ४७ धावांची खेळी केली होती आणि संघाला ७ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला होता..IND vs WI 2nd T20I: नितीश रेड्डी, प्रिन्स यादव IN, वैभव सूर्यवंशी बाकावरच; दुसऱ्या ट्वेंटी-२० साठी Playing XI मध्ये सूचवला बदल.२०१० च्या आयपीएल लिलावात पोलार्डला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी CSK, MI सह रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात चुरस रंगलेली पाहायला मिळाली होती. पण, MI ने बाजी मारली. पोलार्ड त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीत २०१० ते २०२२ पर्यंत फक्त MI कडूनच खेळला. २०२३ च्या हंगामापूर्वी एमआयने त्याला संघातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, त्याने लिलावात न उतरण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याऐवजी MIच्या कोचिंग स्टाफमध्ये सामील झाला व सध्या तो फलंदाजी प्रशिक्षक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.