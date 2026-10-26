Kieron Pollard : मुंबई इंडियन्सचा प्रशिक्षक होताच पोलार्डचा मोठा निर्णय! CSK फ्रँचायझीच्या संघाला धक्का...; नेमकं काय केलं?

Kieron Pollard Turns Down Joburg Super Kings' SA20 Stint: मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ हंगामासाठी केरॉन पोलार्डची मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आणि त्यानंतर लगेचच त्याने मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी SA20 हंगामात जॉबर्ग सुपर किंग्सकडून खेळता येणार नसल्याचे पोलार्डने संघ व्यवस्थापनाला कळवले आहे. SA20 लीगमध्ये पोलार्ड मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीची साथ सोडून जॉबर्ग सुपर किंग्सच्या ताफ्यात यंदाच दाखल झाला होता, परंतु त्याने आता त्यांच्याकडून खेळण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. .जॉबर्ग सुपर किंग्स ही चेन्नई सुपर किंग्सच्या मालकीच्या समूहाशी संबंधित फ्रँचायझी आहे. मुंबई इंडियन्सच्या व्यवस्थापनाचीच MI केपटाऊन ही याच स्पर्धेतील फ्रँचायझी आहे. मुंबई इंडियन्स संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी औपचारिकपणे नियुक्ती झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, त्रिनिदादच्या खेळाडूने जोहान्सबर्गस्थित फ्रँचायझीकडून खेळण्यास असमर्थता कळवली. पोलार्डच्या निर्णयामुळे दोन फ्रँचायझीमध्ये होणारा गोंधळ टळला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20I: इशान किशन तिसऱ्या सामन्यात खेळणार का? BCCI चे अपडेट्स, वैभव सूर्यवंशी पुन्हा बाकावर?Playing XI मध्ये प्रयोग.पोलार्डने दुसऱ्या लीगमध्ये दुसऱ्या फ्रँचायझीकडून खेळण्यावर एमआय व्यवस्थापनाचा कोणताही आक्षेप नव्हता. एमआयच्या एका सूत्राने क्रिकबझला सांगितले, “या बाबतीत निर्णय किरॉन पोलार्डवर अवलंबून आहे. आम्ही कोणतीही सूचना दिलेली नाही.” पोलार्डला SA20 Auction मध्ये याच महिन्याच्या सुरुवातीला सुपर किंग्सने आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले होते. MI Cape Town ने त्याला रिलीज केले होते आणइ त्यांनी त्याच्याजागी शिमरोन हेटमायरचा संघात समावेश करून घेतला होता..पोलार्ड जगभरातील विविध लीगमध्ये MI किंवा MIच्या उपकंपन्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही फ्रँचायझीसाठी कधीही खेळला नव्हता. तो दोन वर्षांपूर्वी आयपीएलमधून निवृत्त झाला, परंतु जागतिक लीगमध्ये एमआयच्या मालकीच्या इतर संघांसाठी खेळणे सुरू ठेवले आहे. त्याने MICT (१२ सामने), MI New York (३० सामने) या संघासह MI Emirates (२५ सामने) साठी देखील खेळला आहे. तो सीपीएलमध्ये ट्रिनबागो नाइट रायडर्ससाठी खेळतो आणि या लीगमध्ये MI फ्रँचायझीची गुंतवणूक नाही..PAK vs ENG Fixing: पाकिस्तानची फिक्सिंग? शादाब खानला LBW दिलं, नंतर थांबवलं अन् निर्णय बदलल; इंग्लंडकडून संताप, Video."त्याने आम्हाला कळवले आहे की तो जोबर्ग सुपर किंग्सकडून खेळू शकणार नाही. आम्ही आता त्याच्या जागी दुसऱ्या खेळाडूचा शोध घेऊ," असे सीएसके आणि सर्व सुपर किंग्स फ्रँचायझींचे सीईओ, कासी विश्वनाथन यांनी सांगितले. SA20 चा पाचवा हंगाम १७ जानेवारी ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित केला जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.