Who will replace Kieron Pollard as MI London head coach? मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ साठी मुख्य प्रशिक्षकपदी वेस्ट इंडिजचा दिग्गज किरॉन पोलार्ड याची नियुक्ती नुकतीच जाहीर केली. माहेला जयवर्धने याने हा पदभार सोडल्यानंतर MI ने आपल्या जुन्या सहकाऱ्यावर ही जबाबदारी टाकली. पण, आता पोलार्डने मोठा निर्णय घेण्याचा विचार करतोय. पोलार्ड हा मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीच्या विविध संघांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका पार पडतोय.. SA20 मध्ये त्याला MI ने याच वर्षी रिलीज केले होते आणि त्याला चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने आपल्या ताफ्यात घेतले. पण, मुंबई इंडियन्सने त्याला मुख्य प्रशिक्षक करताच, त्याने JSKला बाय बाय केले. आता तो मुख्य प्रशिक्षकपदच सोडण्याचा विचार करतोय..पण, तो आयपीएलमधील मुंबई इंडियन्स संघाचे प्रशिक्षकपद सोडणार नाही, तर या नव्या जबाबदारीमुळे त्याने दी हंड्रेड लीगमधील MI फ्रँचायझीच्या MI London संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपद सोडण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे एमआय लंडन संघाला पुढील पर्वासाठी नव्या कोचचा शोध सुरू करावा लागणार आहे. पोलार्डने २०२६ च्या हंगामासाठी एमआय लंडन संघाची सूत्रे हाती घेतली आणि त्याच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने चौथे स्थान पटकावले, मात्र नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र ठरण्याची संधी थोडक्यात हुकली..IPL 2027 Trade: ४० कोटी द्या, तरच संघात थांबतो! आयपीएल फ्रँचायझींसमोर बड्या खेळाडूंची मागणी, वाढली डोकेदुखी; नेमकी भानगड काय?.पोलार्डची मुंबई इंडियन्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती झाली आहे. या फ्रँचायझीकडून तो १३ हंगामांमध्ये १८९ आयपीएल सामने खेळला आहे. क्रिकइन्फोला मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलार्ड प्रामुख्याने काही काळ विश्रांती घेण्यासाठी २०२७ च्या 'हंड्रेड' हंगामापूर्वी एमआय लंडनच्या आपल्या जबाबदाऱ्यांमधून बाजूला होईल..पोलार्डच्या जाण्यामुळे एमआय लंडन संघात दोन वरिष्ठ प्रशिक्षक पदे रिक्त झाली आहेत. सरे पुरुष संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गॅरेथ बॅटी यांनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) येथे सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून पद स्वीकारण्यासाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. यापूर्वी बॅटी हे एमआय लंडन येथे पोलार्डच्या सहाय्यक प्रशिक्षकांपैकी एक म्हणूनही काम पाहत होते; ही फ्रँचायझी सरे आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांची संयुक्त मालकीची आहे..IND vs NZ 2nd ODI: भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या सामन्यावर संकट; रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्या चाहत्यांची निराशा, नेमकं काय होणार?.दरम्यान, गेल्या वर्षी 'द हंड्रेड' स्पर्धेत एमआय लंडनच्या महिला संघाला संघर्ष करावा लागला, त्या आठ सामन्यांपैकी फक्त एकच सामना जिंकून तळाशी राहिल्या. WPLमधील एमआयच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाचा नुकताच राजीनामा दिलेल्या लिसा केटली, पुढील हंगामात महिला संघाच्या मुख्य प्रशिक्षक म्हणून परत येतात की नाही, हे पाहणे बाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.