Anil Kumble: अय्यर, साल्टला सोडण्याची कोलकाताची घोडचूक : कुंबळे

मुंबई : विजेतेपद मिळवल्यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने कर्णधार असलेल्या श्रेयस अय्यर आणि फिल साल्ट यांना संघातून दूर करण्याची मोठी चूक केली. महत्त्वाच्या खेळाडूंना संघात कायम ठेवण्याचे महत्त्व पटत नाही तोपर्यंत त्यांना विजेतेपद मिळवणे कठीण असेल, असे स्पष्ट मत अनिल कुंबळे यांनी व्यक्त केले आहे..२०२४ मध्ये कोलकाता संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आयपीएलचे विजेतेपद; पण त्याला संघात कायम ठेवले नाही. त्यामुळे पंजाब किंग्ज संघात गेलेल्या श्रेयसने या संघाना जवळपास दशकानंतर अंतिम सामन्यात नेले होते. तर बंगळूरने मिळवलेल्या पहिल्यावहिल्या विजेतेपदामध्ये फिल साल्टने प्रभावी फलंदाजी केली..कोलकाता संघाचे नेतृत्व आता अनुभवी अजिंक्य रहाणे करत आहे; पण तो आयपीएल विजेता कर्णधार राहिलेला नाही, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये अजिंक्यने मुंबई रणजी संघाचे कर्णधार भूषवलेले आहे. आयपीएलमध्ये तो राजस्थान संघाचाही कर्णधार राहिलेला आहे; पण आयपीएल करंडक त्याला जिंकता आलेला नाही, हे वास्तव असल्याचे कुंबळे म्हणतात..अगोदरच्या मोसमात विजेतेपद मिळवणारा कर्णधार संघात असल्यावर त्याचा निश्चितच पुढच्या मोसमासाठी फायदा होत असतो; परंतु ही संधी कोलकाताने गमावली. महत्त्वाचे खेळाडू संघात कायम ठेवले नाही तर वाटचाल खडतर होत असते, त्यामुळे यंदाही कोलकाता संघ विजेतेपदाच्या शर्यतीत असेल असे वाटत नाही, असे स्पष्ट मत कुंबळे यांनी मांडले..कुंबळे यांनी याच वेळी श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. नव्या संघातून खेळताना त्याने या संघाला प्रदीर्घ कालावधीनंतर अंतिम फेरी गाठून दिली होती. एका संघातून विजेतेपद तर दुसऱ्या वर्षी दुसऱ्या संघाचे नेतृत्व करताना त्या संघालाही अंतिम फेरीत नेणे सोपे नसते, असे कुंबळे म्हणाले.