IND vs SA, 3rd ODI: Yess... जिंकलो! केएल राहुलने कॉईन उडवण्यासाठी लढवली शक्कल, टॉस जिंकताच कशी होती भारतीय खेळाडूंची रिअॅक्शन

विशाखापट्टणममध्ये भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात नाणेफेक जिंकली. यावेळी भारतीय खेळाडूंनी खास सेलिब्रेशनही केले.
KL Rahul Toss | India vs South Africa 3rd ODI

Pranali Kodre
  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात केएल राहुलने डाव्या हाताने नाणेफेक जिंकली.

  • नाणेफेक जिंकल्यावर राहुलने 'येस्स' म्हणत सेलिब्रेशन केले, तर हर्षित राणाने रिषभ पंतला मिठी मारली.

  • भारताने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

