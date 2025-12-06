IND vs SA, 3rd ODI: Yess... जिंकलो! केएल राहुलने कॉईन उडवण्यासाठी लढवली शक्कल, टॉस जिंकताच कशी होती भारतीय खेळाडूंची रिअॅक्शन

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात केएल राहुलने डाव्या हाताने नाणेफेक जिंकली. नाणेफेक जिंकल्यावर राहुलने 'येस्स' म्हणत सेलिब्रेशन केले, तर हर्षित राणाने रिषभ पंतला मिठी मारली. भारताने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला..शनिवारी (६ डिसेंबर) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना विशाखापट्टणमला सुरू आहे. या सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वीच मैदानात मजेशीर गोष्टी पाहायला मिळाल्या. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकली. ही नाणेफेक भारतासाठी खास ठरली..IND vs SA 3rd ODI : निर्णायक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या तीन खेळाडूंची माघार; अचानक घडलेल्या घडामोडीमुळे पाहुणे गांगरले .खरंतर याआधी भारतीय संघ वनडेमध्ये तब्बल २० वेळा सलग नाणेफेक हरला होता. कर्णधार बदलल्यानंतरही नाणेफेकीचा कौल भारताच्या बाजूने पडत नव्हता. भारतीय संघाने यापूर्वी २०२३ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये उपांत्य सामन्यात अखेरची नाणेफेक जिंकली होती. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षात झालेल्या सलग २० वनडे सामन्यांमध्ये भारताला नाणेफेक जिंकण्यात अपयश आले. यादरम्यान झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ या आयसीसी स्पर्धेतही भारताने सर्व नाणेफेक हरल्या होत्या..याशिवाय सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या वनडे मालिकेतही पहिल्या दोन सामन्यात कर्णधार केएल राहुल नाणेफेक हरला होता. अखेर तिसऱ्या वनडेत केएल राहुलने शक्कल लढवली. त्याने पहिल्या दोन सामन्यात उजव्या हाताने नाणे उडवले होते, पण तिसऱ्या सामन्यात त्याने नाणे डाव्या हाताने उडवण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे भारतीय संघ नाणेफेक जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण नाणेफेक जिंकताच केएल राहुलने 'येस्स' असं म्हणत सेलिब्रेशनही केले. याशिवाय केएल राहुल नाणेफेक जिंकताच मैदानात थोड्या दूर थांबलेल्या हर्षित राणाने उडी मारून शेजारीच उभ्या असलेल्या रिषभ पंतला आनंदाने मिठी मारली. तसेच तिथे जवळच असलेला अर्शदीप सिंगही खूश झाल्याचे दिसला. या क्षणांचे व्हिडिओडी व्हायरल होत आहेत..दरम्यान, भारताने तिसऱ्या वनडेसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. या सामन्यासाठी वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागेवर तिलक वर्माला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. दक्षिण आफ्रिकेनेही दोन बदल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केले. टोनी डी झोर्झी आणि नांद्रे बर्गर हे दक्षिण आफ्रिकेचे खेळाडू दुखापतग्रस्त झाल्याने त्यांच्या जागेवर रायन रिकल्टन आणि ओटनील बार्टमन यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे..IND vs SA, 3rd ODI: अखेर दोन वर्षांनी भारतीय संघाने जिंकला टॉस! निर्णायक सामन्यासाठी Playing XI मध्ये काय झालेत बदल?.दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन -भारत - रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा, केएल राहुल(यष्टीरक्षक/कर्णधार), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा.दक्षिण आफ्रिका - रायन रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), तेंबा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रिट्झके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.