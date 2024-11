क्रिकेट

IPL 2025: 'मला स्वातंत्र्य मिळेल त्या ठिकाणी...' KL Rahul ने अखेर लखनौ संघासोबचा प्रवास थांबवण्यावर सोडलं मौन

KL Rahul on his journey at LSG: आयपीएल २०२५ लिलावाआधी लखनौ सुपर जायंट्स संघाने गेल्या तीन हंगामात नेतृत्व केलेला कर्णधार केएल राहुलला रिलीज केले आहे. याबाबत आता केएल राहुलने मौन सोडले आहे.