Who will become the new co-owner of Kolkata Knight Riders? कोलकाता नाइट रायडर्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वी नवा सह मालक मिळण्याचे वृ्त्त समोर आले आहे. आयपीएल २०२७ लिलावासाठी मंगळवारी सर्व फ्रँचायझींनी त्यांच्या संघात कायम ठेवलेल्या व करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली. १६ डिसेंबरला गोव्यात लिलाव पार पडणार आहे आणि त्यात KKR च्या ताफ्यातील हालचालींनी सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान आणि अभिनेत्री जुही चावलासह तिचे पती जय मेहता हे KKR चे सह मालक आहेत. पण, आता त्यात नवा मालक येणार आहे..तीन वेळच्या आयपीएल विजेत्या KKR चे सह मालक जय मेहता हे त्यांच्या ४५ टक्के हिस्स्यापैकी निम्मा हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. मेहता हा हिस्सा अमेरिकेतील 'एरेस मॅनेजमेंट' या गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनीला विकत असल्याचे वृत्त क्रिकबजने दिले आहे. या कंपनीची प्रीमियर लीगमधील चेल्सी एफसी आणि NFLमधील मियामी डॉल्फिन्स यांसारख्या अनेक जागतिक क्रीडा फ्रँचायझींमध्ये मालकी आहे. कोलकाता नाइट रायडर्सने २०१२, २०१४ आणि पुन्हा २०२४ मध्ये आयपीएल जिंकली आहे.२०२१ मध्ये हा संघ अंतिम फेरीतही पोहोचला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Player Retentions announced: २९७.९५ कोटी, ६६ खेळाडू... आयपीएल लिलावाचं गणित समजून घ्या; एकूण १००२.०५ कोटी झालेत खर्च....सूत्रांनी क्रिकबझला सांगितले की, मेहता KKR मधील २२.५ टक्के हिस्सा सुमारे ४०० दशलक्ष डॉलर्समध्ये म्हणजेच जवळपास ३७३६ कोटींमध्ये हस्तांतरित करत आहेत. या सौद्यामुळे संघाचे एकूण मूल्यांकन १.७८ अब्ज डॉलर्स (१६,६३४ कोटी रुपये) होईल. राजस्थान रॉयल्स १५,६६० कोटी (१.६५ अब्ज डॉलर्स) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू १६,६६० कोटी (१.७८ अब्ज डॉलर्स) यांच्यानंतर KKR चेही मुल्यांकन वाढेल. .मेहता हे त्यांची अभिनेत्री पत्नी जुही चावला मेहता यांच्यासोबत नाईट रायडर्स फ्रँचायझीचे सह-मालक आहेत, ज्यामध्ये शाहरुख खानची सर्वाधिक ५५ टक्के हिस्सेदारी आहे. या तिन्ही प्रवर्तकांनी 'कोलकाता नाईट रायडर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाची कंपनी स्थापन केली होती, ज्याद्वारे त्यांनी २००७ मध्ये नाईट रायडर्स संघ विकत घेतला. .India WTC Final Qualification Scenario : भारताला न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका २-० ने जिंकणं, का आहे महत्त्वाचे? जाणून घ्या कसोटी वर्ल्ड कप फायनलसाठीचे समीकरण.मेहता आणि Ares यांच्यातील हा व्यवहार पूर्णपणे रोख स्वरूपाचा असून तो पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. या विक्रीसाठी बीसीसीआयची औपचारिक मंजुरी आवश्यक असेल, ज्याची सूचना देणे बंधनकारक आहे. नियमानुसार, BCCI नवीन मालकाची योग्य ती तपासणी करेल. या व्यवहाराच्या मूल्याच्या पाच टक्के रक्कम म्हणजेच सुमारे २० दशलक्ष डॉलर्स किंवा जवळपास २०० कोटी रुपये BCCI ला मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.