आशिया कप जिंकताच टीम इंडियाला मोठा धक्का; श्रीलंकेच्या फलंदाजाला बाद केल्यानंतर क्रांती गौडने केलं ‘हे’ कृत्य, ICCने ठोठावला १० टक्के दंड

दुबई : आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेतील श्रीलंकेविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल भारतीय महिला संघाची वेगवान गोलंदाज क्रांती गौड हिला आयसीसीने सामना मानधनाच्या १० टक्के दंड ठोठावला आहे..तसेच तिच्या खात्यात एक डिमेरिट गुणही जमा करण्यात आला. भारताने रविवारी येथे झालेल्या आशिया करंडकाच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा ७२ धावांनी पराभव करत आठव्यांदा विजेतेपद पटकावले. या सामन्यात क्रांती गौडकडून आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे आढळून आले..IND vs SL Final: भारत-श्रीलंका फायनलमध्ये रंगणार थरार! शेफाली-दीप्ती ठरणार गेमचेंजर; आठव्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याची संधी .आयसीसीने म्हटले आहे की, “क्रांती गौडने खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसाठी असलेल्या आयसीसीच्या आचारसंहितेतील कलम २.५ चे उल्लंघन केले. हे कलम आंतरराष्ट्रीय सामन्यात फलंदाज बाद झाल्यानंतर त्याच्याबद्दल अवमानकारक भाषा, कृती किंवा हावभाव करण्याशी किंवा फलंदाजाकडून आक्रमक प्रतिक्रिया भडकवू शकणाऱ्या कृती अथवा हावभावांशी संबंधित आहे.”.IND vs SL Final: फायनलमध्ये श्रीलंकेचा सामना कसा करणार? हरमनप्रीत कौरने उघड केला टीम इंडियाचा प्लॅन; फलंदाजांना दिला खास सल्ला .श्रीलंकेच्या सलामी फलंदाजाला बाद केल्यानंतर क्रांतीने पॅव्हेलियनकडे हात दाखवला होता. ही कृती तिला महागात पडली. क्रांती गौडच्या सामन्याच्या मानधनातून १० टक्के रक्कम दंड म्हणून कापण्यात येणार असून, तिच्या शिस्तभंगाच्या नोंदीत एक डिमेरिट गुणही जोडण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.