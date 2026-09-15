Cricket

आशिया कप जिंकताच टीम इंडियाला मोठा धक्का; श्रीलंकेच्या फलंदाजाला बाद केल्यानंतर क्रांती गौडने केलं ‘हे’ कृत्य, ICCने ठोठावला १० टक्के दंड

KRANTI GAUD FINED BY ICC AFTER ASIA CUP FINAL: श्रीलंकेविरुद्धच्या आशिया करंडक अंतिम सामन्यात आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल भारतीय वेगवान गोलंदाज क्रांती गौडला ICCने १० टक्के सामना मानधनाचा दंड ठोठावला.
KRANTI GAUD

KRANTI GAUD

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दुबई : आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेतील श्रीलंकेविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल भारतीय महिला संघाची वेगवान गोलंदाज क्रांती गौड हिला आयसीसीने सामना मानधनाच्या १० टक्के दंड ठोठावला आहे.

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