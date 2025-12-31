Vijay Hazare Trophy मध्येही दिसली 'पांड्या पॉवर'; चौकार - षटकारांची बरसात करत झळकावली शतकं, संघाचाही मोठा विजय

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बडोदा विरुद्ध हैदराबाद सामन्यात 'पांड्या पॉवर'ची झलक दिसली. कृणाल पांड्या आणि नित्य पांड्याने शतके ठोकत बडोद्याला ४१७ धावांपर्यंत पोहोचवले. हैदराबादनेही दमदार प्रयत्न केला, परंतु ३८० धावांवर सर्वबाद झाले. .विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा सध्या सुरू असून या स्पर्धेतील चौथी फेरी बुधवारी पार पडली. या फेरीत बडोदा विरुद्ध हैदराबाद संघात मोठ्या धावसंख्येचा सामना पाहायला मिळाला. जवळपास ८०० धावांची बरसात झालेल्या या सामन्यात बडोद्याने ३७ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात बडोद्यासाठी 'पांड्या पॉवर' दिसून आली. बडोद्यासाठी कर्णधार कृणाल पांड्या (Krunal Pandya) आणि नित्य पांड्या यांनी शतके केली. तथापि, या दोघांचे आडनाव जरी सारखे असले, तरी त्यांचे कुटुंबित नातं नाही..Vijay Hazare Trophy: पडिक्कलची चार सामन्यात तिसरी सेंच्युरी; सर्फराज खान-ऋतुराज गायकवाडचीही वादळी शतके; टीम इंडियात कोणाला संधी?.या सामन्यात बडोदा संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला होता. यावेळी त्यांच्याकडून नित्य पांड्या आणि अमीत पासी यांनी डावाची दणक्यात सुरुवात केली. अमित पासीने आक्रमक खेळ केला, ज्याला दुसऱ्या बाजूने नित्यने तोलामोलाची साथ दिली. दोघांनी पहिल्या २९ षटकात एकही विकेट जाऊ दिली नव्हती. अखेर त्यांची २३० धावांची भागीदारी ३० व्या षटकात वरुण गौडने तोडली. त्याने अमितला ९३ चेंडूत १२ चौकार आणि ७ षटकारांसह १२७ धावांवर बाद केले. त्यावेळी १९ वर्षांचा नित्य पांड्या शतकाजवळ होता. .नित्या पांड्याला नंतर तिसर्या क्रमांकावर उतरलेल्या कृणाल पांड्याची साथ मिळाली. या दोघांनीही आक्रमक खेळताना ४८ चेंडूत ६८ धावांची भागीदारी केली. पण त्यानंतर नित्य पांड्या ११० चेंडूत १२ चौकार आणि १ षटकारासह १२२ धावा करून तनय त्यागराजच्या गोलंदाजीवर यष्टीचीत झाला. नित्यचा हा बडोद्यासाठी पहिलाच लिस्ट ए सामना होता. या विकेटनंतर ४० व्या षटकात जितेश शर्मा आणि विष्णू सोळंकी यांना शून्यावरच चामा मिलिंदने बाद केले. पण नंतर भानू पानियाने कृणालला साथ दिली. कृणालने वादळी शतक ठोकले. त्यामुळे बडोदाने ५० षटकात ४ बाद ४१७ धावा ठोकल्या. कृणाल ६३ चेंडूत १८ चौकार आणि १ षटकारासह १०९ धावांवर नाबाद राहिला. भानू पानिया २७ चेंडूत ४२ धावांवर नाबाद राहिला..त्यानंतर हैदराबादनेही दमदार फलंदाजी केली. पण त्यांना ४९.५ षटकात सर्वबाद ३८० धावांपर्यंतच पोहचला आहे. अमन राव आणि तयन अगरवाल यांनी चांगली सुरुवात केली होती. पण अमन ३९ धावांवर आणि तनय ३२ धावांवक बाद झाला. मात्र त्यानंतर अभिरथ रेड्डी आणि प्रग्नय रेड्डी यांनी आक्रमक खेळ करताना शतके केली. त्यांनी १४५ चेंडूतच २०० धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे हैदराबादने विजयाच्या आशा कायम ठेवल्या होत्या. पण ३५ व्या षटकात अभिरथला महेश पिठियाने ९० चेंडूत १८ चौकार आणि २ षटकारांसह १३० धावांवर असताना पायचीत केले. .Vijay Hazare Trophy: नाशिकचा गोलंदाज इतिहास घडवतोय! 'अशी' कामगिरी करणारा महाराष्ट्राचा पहिला गोलंदाज ठरला.४० व्या षटकात वरुण गौडही ११ धावांवर बाद झाला. तरी नितीश रेड्डीने प्रग्नयला साथ देण्याचा प्रयत्न केला. प्रग्नय शतकानंतर राज लिंबानीच्या गोलंदाजीवर पिठियाकडे झेल देत बाद झाला. त्याने ९८ चेंडूत ११ चौकार आणि १ षटकारासह ११३ धावांची खेळी केली. नितीश रेड्डीही २५ चेंडूत ३३ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मात्र कर्णधार चमा मिलिंद (३), अरफाझ अहमद (०), तनय त्यागराजन (२) आणि नितीन साई यादव (५) हे स्वस्तात बाद झाले. त्यामुळे बडोद्याने हा सामना जिंकला.बडोद्याकडून गोलंदाजी करताना अतित शेठ आणि महेश पिठिया यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. करण उमत्त आणि राज लिंबानी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.