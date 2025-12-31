Cricket

Vijay Hazare Trophy मध्येही दिसली 'पांड्या पॉवर'; चौकार - षटकारांची बरसात करत झळकावली शतकं, संघाचाही मोठा विजय

Pandya Power in VHT: विजय हजारे ट्रॉफीच्या चौथ्या फेरीत बडोदा विरुद्ध हैदराबाद सामन्यात कृणाल पांड्या आणि नित्य पांड्याने शतके ठोकत बडोद्याला ४१७ धावांपर्यंत पोहोचवले. हा सामना बडोद्याने जिंकला.
Krunal Pandya | Vijay Hazare Trophy

  • विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बडोदा विरुद्ध हैदराबाद सामन्यात 'पांड्या पॉवर'ची झलक दिसली.

  • कृणाल पांड्या आणि नित्य पांड्याने शतके ठोकत बडोद्याला ४१७ धावांपर्यंत पोहोचवले.

  • हैदराबादनेही दमदार प्रयत्न केला, परंतु ३८० धावांवर सर्वबाद झाले.

