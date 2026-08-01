Kuldeep Yadav: इंग्लंडमध्ये कुलदीप यादवची फिरकीची जादू! बेन स्टोक्सलाही केले गार; आता श्रीलंका मालिकेत कमाल करण्याची तयारी

Kuldeep Yadav dismisses Ben Stokes in England: भारतीय संघाचा स्टार फिरकीपटू कुलदीप यादव(Kuldeep Yadav) सध्या इंग्लंडमध्ये आपल्या फिरकीची जादू दाखवत आहे. इंग्लंड येथे खेळल्या जाणाऱ्या वन डे कप स्पर्धेत यॉर्कशायरकडून दमदार कामगिरी करत आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० आणि वन डे मालिकेत त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी मिळाली नव्हती. मात्र, आता इंग्लंडच्या देशांतर्गत स्पर्धेत त्याने आपल्या गोलंदाजीची ताकद पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे..यॉर्कमधील क्लिफ्टन पार्क मैदानावर झालेल्या सामन्यात यॉर्कशायरचा सामना डरहॅमशी झाला. या सामन्यात कुलदीपने १० षटकांत फक्त ३३ धावा देत २ बळी घेतले. त्याने इंग्लंडचा माजी कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्स यालाही आपल्या फिरकीच्या जाळ्यात अडकवले, आणि थेट थंबूत पाठवले..बेन स्टोक्स सावध फलंदाजी करत होता. धावांचा वेग वाढवण्यासाठी त्याने रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडू सरळ बॅकवर्ड पॉइंटकडे गेला आणि जॉर्ज हिलने कोणतीही चूक न करता झेल घेतला. स्टोक्स बाद झाल्यानंतर तो निराश दिसत होता. स्टोक्ससोबतच कुलदीपने २६ धावा करणाऱ्या कॉलिन अकरमनलाही बाद केले. त्याच्या अचूक गोलंदाजीमुळे डरहॅमचा संपूर्ण संघ ४८.१ षटकांत अवघ्या १६५ धावांवर आटोपला..आणि यामध्ये कुलदीप यादवने महत्त्वाची भूमिका बजावली. कुलदीप यादव पाच सामन्यांच्या करारावर यॉर्कशायरकडून खेळत आहे. इंग्लंडमध्ये तो याआधी तीन वेळा गेला असला तरी त्याला फक्त एकच कसोटी सामना खेळण्याची संधी मिळाली होती. २०१८ मध्ये लॉर्ड्स येथे त्याने कसोटी पदार्पण केले होते. आता इंग्लंडच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने खेळत असल्याने त्याचा आत्मविश्वास आणखी वाढला आहे..आता कुलदीपचे लक्ष भारताच्या श्रीलंका दौऱ्याकडे असेल. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. पहिली कसोटी १५ ऑगस्टपासून गॉल येथे, तर दुसरी कसोटी २३ ऑगस्टपासून कोलंबोच्या एसएससी मैदानावर होणार आहे. त्याआधी भारतीय संघ ७ ऑगस्टपासून चार दिवसांचा सराव सामना खेळणार आहे..भारतीय संघात स्थान मिळत नाही म्हणून, कुलदीप यादवने निवडली दुसरी वाट! आता 'या' परदेशी संघासाठी खेळणार पाच वन डे सामने.वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या नव्या चक्रात भारतासाठी ही महत्त्वाची मालिका असणार आहे. इंग्लंडमध्ये मालिका बरोबरीत सोडल्यानंतर आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर पराभव स्वीकारल्यानंतर भारतीय संघाला आता श्रीलंकेविरुद्ध चांगली कामगिरी करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत कुलदीप यादवकडूनही मोठ्या अपेक्षा असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.