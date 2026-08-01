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Kuldeep Yadav: इंग्लंडमध्ये कुलदीप यादवची फिरकीची जादू! बेन स्टोक्सलाही केले गार; आता श्रीलंका मालिकेत कमाल करण्याची तयारी

Kuldeep Yadav dismisses Ben Stokes in England: इंग्लंडमधील वन डे कप स्पर्धेत यॉर्कशायरकडून खेळताना कुलदीप यादवने बेन स्टोक्ससह दोन बळी घेत दमदार कामगिरी केली. आता त्याचं लक्ष भारताच्या श्रीलंका कसोटी मालिकेकडे लागलं आहे.
Kuldeep Yadav dismisses Ben Stokes in England

Kuldeep Yadav dismisses Ben Stokes in England

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Kuldeep Yadav dismisses Ben Stokes in England: भारतीय संघाचा स्टार फिरकीपटू कुलदीप यादव(Kuldeep Yadav) सध्या इंग्लंडमध्ये आपल्या फिरकीची जादू दाखवत आहे. इंग्लंड येथे खेळल्या जाणाऱ्या वन डे कप स्पर्धेत यॉर्कशायरकडून दमदार कामगिरी करत आहे.

इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० आणि वन डे मालिकेत त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी मिळाली नव्हती. मात्र, आता इंग्लंडच्या देशांतर्गत स्पर्धेत त्याने आपल्या गोलंदाजीची ताकद पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे.

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