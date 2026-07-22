भारतीय संघात स्थान मिळत नाही म्हणून, कुलदीप यादवने निवडली दुसरी वाट! आता 'या' परदेशी संघासाठी खेळणार पाच वन डे सामने

Kuldeep Yadav One Day Cup and County Championship: मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, परदेशातील वन डे सामन्यात कुलदीप यादवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधीच देत नाही... इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतही हे चित्र पाहायला मिळाले. भारताच्या यशस्वी फिरकीपटूंपैकी एक असलेल्या कुलदीपवर अन्याय होत असल्याची टीका माजी खेळाडूंनी केली. १२१ वन डे सामन्यांत १९४ आंतरराष्ट्रीय विकेट्स नावावर असूनही कुलदीप उपेक्षित राहतोय आणि त्यामुळेच त्याने एक धाडसी निर्णय घेतला आहे. भारताचा हा फिरकीपटू आता परदेशात जाऊन वन डे क्रिकेट खेळणार आहे, पण भारतासाठी नव्हे, तर....भारताचा प्रमुख डावखुरा फिरकी गोलंदाज कुलदीपने इंग्लिश कौंटी संघ यॉर्कशायरसोबत करार केला आहे, अशी घोषणा क्लबने बुधवारी केली. या करारानुसार, कुलदीप वन डे कप स्पर्धेतील पाच सामने खेळेल आणि त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये यॉर्कशायरच्या ( Yorkshire County Cricket ) कौंटी चॅम्पियनशिपमधील शेवटच्या चार सामन्यांपैकी तीन सामने खेळण्यासाठी हेडिंग्लेला परत येईल. त्याच्या या दौऱ्याची सुरुवात शुक्रवारी नीथ येथे ग्लॅमॉर्गनविरुद्ध होणाऱ्या ५० षटकांच्या सामन्याने होईल..IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी IN, रिंकू सिंगचे पुनरागमन, एकाचे पदार्पण! पहिल्या सामन्यासाठी टीम इंडियाची Playing XI ."यॉर्कशायर संघात सामील होत असल्याचा मला खूप आनंद आहे. या संधीबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. यॉर्कशायरसारखा गौरवशाली इतिहास असलेल्या क्लबचे प्रतिनिधित्व करणे हा माझ्यासाठी एक मोठा सन्मान असेल. मला इंग्लंडमधील परिस्थितीत खेळण्याचे आव्हान नेहमीच आवडते आणि व्यवस्थापनाशी बोलल्यानंतर, मी संघात सामील होण्यासाठी खूप उत्सुक झालो आहे. सकारात्मक योगदान देण्यासाठी मी उत्सुक आहे,” असे कुलदीपने क्लबच्या निवेदनात म्हटले आहे..कुलदीपने १८ कसोटी सामन्यांमध्ये २२ च्या प्रभावी सरासरीने ७९ बळी घेतले आहेत, ज्यात २०२४ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध मायदेशात झालेल्या पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत घेतलेल्या १९ बळींच्या शानदार कामगिरीचा समावेश आहे. यॉर्कशायरचे क्रिकेटचे महाव्यवस्थापक गॅविन हॅमिल्टन यांनी नमूद केले की,"कुलदीपच्या समावेशामुळे हंगामाच्या महत्त्वपूर्ण अंतिम टप्प्यात त्यांच्या गोलंदाजीला बळकटी मिळेल. कुलदीप हा एक कसलेला, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा खेळाडू आहे, जो सामन्यांच्या या टप्प्यांसाठी आमच्या संघात अविश्वसनीय ताकद वाढवेल.".IND vs ZIM : उद्या पहिली मॅच अन् झिम्बाब्वेने आज जाहीर केला ट्वेंटी-२० संघ! भारताला भिडण्यासाठी सज्ज; संघात तीन महत्त्वाचे बदल...कुलदीप व्यतिरिक्त, युझवेंद्र चहल (नॉर्थम्प्टनशायर), जयदेव उनाडकट (ससेक्स), मानव सुथार (वॉरविकशायर), आर. साई किशोर (ग्लॉस्टरशायर) आणि आशुतोष शर्मा (हॅम्पशायर) हे इतर भारतीय खेळाडू कौंटी क्लबसोबत खेळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.