IND vs WI 2nd Test: भारताकडून वेस्ट इंडिजला फॉलोऑन, पण जॉन कॅम्पबेल - शाय होपच्या अर्धशतकांनी पाहुण्यांना सावरलं

India vs West Indies 2nd Test, 3rd Day Report: भारताने तिसऱ्या दिवशी वेस्ट इंडिजला फॉलोऑन दिला होता. पण दुसऱ्या डावात जॉन कॅम्पबेल आणि शाय होप यांनी अर्धशतक करत चांगली झुंज दिली. पण तरी भारताकडे मोठी आघाडी आहे.
  • भारताने दुसऱ्या कसोटीत वेस्ट इंडिजला कुलदीप यादवच्या प्रभावी गोलंदाजीमुळे तिसऱ्या दिवशी फॉलोऑन दिला.

  • पण नंतर जॉन कॅम्पबेल आणि शाय होप यांनी शतकी भागीदारी करत वेस्ट इंडिजच्या आशा उंचावल्या.

  • तरी तिसऱ्या दिवस अखेर भारताकडे अद्यापही मोठी आघाडी आहे.

