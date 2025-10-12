IND vs WI 2nd Test: भारताकडून वेस्ट इंडिजला फॉलोऑन, पण जॉन कॅम्पबेल - शाय होपच्या अर्धशतकांनी पाहुण्यांना सावरलं

भारताने दुसऱ्या कसोटीत वेस्ट इंडिजला कुलदीप यादवच्या प्रभावी गोलंदाजीमुळे तिसऱ्या दिवशी फॉलोऑन दिला. पण नंतर जॉन कॅम्पबेल आणि शाय होप यांनी शतकी भागीदारी करत वेस्ट इंडिजच्या आशा उंचावल्या. तरी तिसऱ्या दिवस अखेर भारताकडे अद्यापही मोठी आघाडी आहे..भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडिमयवर सुरू असलेल्या दुसऱ्या सामन्यात रविवारी तिसऱ्या दिवसाचा खेळ झाला. या सामन्यात भारताने कुलदीप यादवच्या शानदार गोलंदाजीच्या जोरावर तिसऱ्या दिवशी वेस्ट इंडिजला फॉलोऑन दिला. पण दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजने चांगली फलंदाजी केली. त्यांच्याकडून जॉन कॅम्पबेल आणि शाय होप यांनी अर्धशतके करताना चांगली झुंज दिली. पण तिसऱ्या दिवस अखेरही भारताकडे ९७ धावांची मोठी आघाडी आहे. .IND vs WI, 2nd Test: शुभमन गिल पळत आला अन् सूर मारत चंद्रपॉलचा अफलातून कॅच पकडला, Video एकदा पाहा.या सामन्यात तिसऱ्या दिवशी वेस्ट इंडिजने पहिल्या डावातील ४४ व्या षटकापासून आणि ४ बाद १४० धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली होती. यावेळी शाय होप आणि तेविन इमलाच नाबाद खेळत होते.त्यांनी तिसऱ्या दिवशी सुरुवात चांगली केली. पण ५० व्या षटकात चांगला खेळणाऱ्या होपला ३६ धावांवर कुलदीप यादवने त्रिफळाचीत केले. त्यापाठोपाठ ५२ व्या षटकातही कुलदीपनेच इमलाचलाही २१ धावांवर पायचीत पकडले. जस्टिन ग्रीव्हजने आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यालाही कुलदीपनेच पायचीत केले. ग्रीव्हजने ३ चौकारांसह २० चेंडूत १७ धावा केल्या होत्या.पुढच्याच षटकात जोमेल वॉरिकन १ धावेवर मोहम्मद सिराजकडून त्रिफळाचीत झाला. .पण नंतर अँडरसन फिलीप आणि खॅरी पिअर यांनी ४६ धावांची भागीदारी ९ व्या विकेटसाठी करत संघाला २०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. पण ही भागीदारी पिअरला बुमराहने २३ धावांवर त्रिफळाचीत करत तोडली. अँडरसन फिलिपने नंतर जेडन सिल्सला साथीला घेतले होते. त्यांनी शेवटच्या विकेटसाठी २७ धावा जोडल्या. पण अखेर कुलदीपनेच सिल्सला १३ धावांवर बाद करत वेस्ट इंडिजचा डाव संपवला. फिलिप ९३ चेंडूत २४ धावांवर नाबाद राहिला. या डावात दुसऱ्या दिवशी वेस्ट इंडिजने जॉन कॅम्पबेल (१०), तेजनारायण चंद्रपॉल (३४), एलिक एथनाथ (४१) आणि रोस्टन चेस (०) यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. वेस्ट इंडिजने पहिल्या डावात ८१.५ षटकात सर्वबाद २४८ धावा केल्या. त्यामुळे भारताला २७० धावांची मोठी आघाडी मिळाली. त्यामुळे भारताने फॉलोऑन देण्याचा निर्णय घेतला. या डावात भारताकडून गोलंदाजी करताना कुलदीप यादवने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच रवींद्र जडेजाने ३ विकेट्स घेतल्या. जसप्कीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..फॉलोऑन मिळाल्याने वेस्ट इंडिज संघ पुन्हा फलंदाजीला उतरला. त्यांच्याकडून जॉन कॅम्पबेल आणि तेजनारायण चंद्रपॉलने संयमी सुरुवात केली होती. पण चंद्रपॉलला ९ व्या षटकात मोहम्मद सिराजने बाद केले. त्याला मिडविकेटवरून धावत येत सूर मारून शुभमन गिलने शानदार झेल घेतला. चंद्रपॉल ३० चेंडूत १० धावा करून बाद झाला. पहिल्या डावात चांगली फलंदाजी करणारा एलिक एथनाजला १५ व्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदरने ७ धावांवर त्रिफळाचीत करत वेस्ट इंडिजला ३५ धावांवरच दुसरा धक्का दिला होता. .IND vs WI, 2nd Test: साई सुदर्शनने भारी कॅच तर पकडला, पण तिसऱ्या दिवशी क्षेत्ररक्षणासाठीच नाही उतरला; BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.मात्र त्यानंतर कॅम्पबेलला शाय होपची साथ मिळाली. दरम्यान वॉशिंग्टन सुंदरने तीनदा कॅम्पबेलला पायचीत करण्याचा प्रयत्न केला. पण डीआरएस रिव्ह्यूनतर तिन्हीवेळेस कॅम्पबेल बाद होण्यापासून बचावला. दरम्यान, त्याने नंतर त्याचे अर्धशतकही पूर्ण केले. या मालिकेत अर्धशतक करणारा तो वेस्ट इंडिजचा पहिला खेळाडू ठरला. त्याने होपसोबत नंतर शतकी भागीदारीही पूर्ण करत संघाला १५० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. या दरम्यान, शाय होपनेही त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. त्यामुळे वेस्ट इंडिजला दिलासा मिळाला. तिसऱ्या दिवस संपला तेव्हा वेस्ट इंडिजच्या ४९ षटकात २ बाद १७३ धावा झाल्या होत्या. कॅम्पबेल ८७ धावांवर आणि शाय होप ६६ धावांवर नाबाद आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.