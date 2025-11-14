Cricket

IND vs SA मालिका कुलदीप यादव अर्ध्यावर सोडणार? BCCI कडे मागितलीये सुट्टी, कारण घ्या जाणून

Kuldeep Yadav Asks BCCI for Wedding Leave: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत कुलदीप यादव भारतीय संघाचा भाग आहे. पण ही मालिका सुरू असतानाच त्याने बीसीसीआयकडे सुट्टीची मागणी केल्याचे समजत आहे.
Pranali Kodre
Summary

  • कुलदीप यादवने भारतीय संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील कसोटी मालिकेत खेळत आहे.

  • पण त्याने बीसीसीआयकडे लग्नासाठी सुट्टी मागितली आहे.

  • बीसीसीआयने सुट्टी मंजूर केल्यास, तो वनडे आणि टी२० मालिकेतून अनुपस्थित राहू शकतो.

