रिंकू सिंगनंतर आणखी एका दिग्गज खेळाडूला पितृशोक; क्रिकेटविश्वातून श्रद्धांजली

टी२० वर्ल्ड कप सुरु असतानाच काही दिवसांपूर्वीच भारताचा खेळाडू रिंकु सिंगला पितृशोक झाला होता. आता यानंतर काही दिवसातच आणखी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. श्रीलंकेचा दिग्गज खेळाडू कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) याला नुकताच पितृशोक झाला आहे. मंगळवारी दुपारी त्याच्या वडिंलांचे क्षेमा संगकारा यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाबाबत कुटुंबाने माहिती दिली असून बुधवारी अत्यंसंस्कार केले जाणार आहेत. .IPL : यशस्वी जयस्वाल 'लंबी रेस का घोडा' ; श्रीलंकेचे माजी कर्णधार कुमार संगकारा.क्षेमा संगकारा यांचे कँडीमध्ये त्यांचे कायदेशीर समुदायात आदराने नाव घेतले जायचे. त्यांना क्रिकेटचीही आवड होती आणि ते फलंदाजीही करायचे. कुमार संगकाराचे तेच पहिले प्रशिक्षक होते. याशिवाय ते त्यांच्या कडक शिस्तीसाठीही ओळखले जात..त्यांच्या निधनाबद्दल कुटुंबाच्या निवेदनात म्हटले आहे की ते कुमारी यांचे प्रेमळ पती होते, तर थुशारी, वेमिंद्र, सारंगा आणि कुमार यांचे प्रिय वडील, संजय, निपुणी, रु आणि येहाली यांचे प्रिय सासरे, थेहान, मेथवन, नेत्या, विनया, काया, सेठ, कवित आणि स्वयरी यांचे प्रिय आजोबा होते. त्यांचे पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी निवासस्थानी ठेवण्यात येणार आहे. संध्याकाळी ६ वाजता अंत्यसंस्कार होतील, अशी माहिती कुटुंबाकडून देण्यात आली होती..Rinku Singh Father Passed Away : क्रिकेटपटू रिंकू सिंगच्या वडिलांचे निधन, कर्करोगाशी झुंज अपयशी, नोएडातील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास.दरम्यान, संगकारा मुख्य प्रशिक्षक असलेल्या राजस्थान रॉयल्स संघानेही त्याच्या वडिलांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. तसेच संगकाराचा माजी संघसहकारी लसिथ मलिंगानेही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. याशिवाय देखील क्रिकेटविश्वातून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे..कुमार संगकारा हा सध्या राजस्थान रॉयल्सचा मुख्य प्रशिक्षक आणि संचालक अशी दुहेरी जबाबदारी सांभाळत आहे. कुमार संगकारा श्रीलंकेचा सर्वात यशस्वी फलंदाज असून तो माजी कर्णधारही आहे. त्याने ५९४ सामने खेळले असून ६३ शतके आणि १५३ अर्धशतकांसह २८०१६ धावा केल्या आहेत. तो सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांच्यानंतर सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणारा खेळाडू आहे..