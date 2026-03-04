Cricket

रिंकू सिंगनंतर आणखी एका दिग्गज खेळाडूला पितृशोक; क्रिकेटविश्वातून श्रद्धांजली

Kumar Sangakkara's Father Passed Away: श्रीलंकेचा दिग्गज क्रिकेटपटू कुमार संगकारा यांना पितृशोक झाला आहे. त्यांच्या वडिलांचे निधन मंगळवारी झाले असून बुधवारी अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
Kumar Sangakkara

Kumar Sangakkara

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

टी२० वर्ल्ड कप सुरु असतानाच काही दिवसांपूर्वीच भारताचा खेळाडू रिंकु सिंगला पितृशोक झाला होता. आता यानंतर काही दिवसातच आणखी एक वाईट बातमी समोर आली आहे.

श्रीलंकेचा दिग्गज खेळाडू कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) याला नुकताच पितृशोक झाला आहे. मंगळवारी दुपारी त्याच्या वडिंलांचे क्षेमा संगकारा यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाबाबत कुटुंबाने माहिती दिली असून बुधवारी अत्यंसंस्कार केले जाणार आहेत.

<div class="paragraphs"><p>Kumar Sangakkara</p></div>
IPL : यशस्वी जयस्वाल ‘लंबी रेस का घोडा’ ; श्रीलंकेचे माजी कर्णधार कुमार संगकारा
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
father and son
cricket news today

Related Stories

No stories found.