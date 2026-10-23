LA 2028 OLYMPICS CRICKET SCHEDULE: लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचे सामने कधी होणार? पात्रता फेरीच्या तारखाही आल्या समोर

LA 2028 OLYMPICS CRICKET SCHEDULE: भारतीय संघाने नुकत्याच झालेल्या ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटमध्ये सुवर्णपदक आपल्या नावावर केलं आहे. आता २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिस येथे ऑलिम्पिक स्पर्धा रंगणार आहे. या स्पर्धेत क्रिकेटचे सामने कधी खेळवले जाणार, याबाबतची माहिती समोर आली आहे.या स्पर्धेसाठी पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटांत प्रत्येकी आठ संघ पात्रता फेरीत खेळणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. .क्रिकेट चाहत्यांसाठी लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक महत्त्वाचं असणार आहे, कारण तब्बल १२८ वर्षांनंतर ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचं पुनरागमन होणार आहे. त्यामुळे हे सामने नेमके कधी होणार, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. भारतीय संघही या स्पर्धेसाठी तयारीला लागेल. भारतीय संघाची कामगिरी पाहता, ऑलिम्पिकमध्ये इतर संघांसमोर भारताचं मोठं आव्हान असू शकतं..IND A vs NZ A मालिका शनिवारपासून, दुसरी ट्वेंटी-२० मॅचही उद्याच... मग कसोटी कोणत्या चॅनेलवर पाहाल? किती वाजता मॅच सुरू होणार? .महिला गटात भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्रिटन या संघांना थेट प्रवेश मिळाल्याचं वृत्तात सांगण्यात आलं आहे. यंदाच्या टी-२० विश्वचषकातील कामगिरीच्या आधारे या संघांना आपापल्या खंडातून स्थान मिळालं आहे. .पुरुष गटात आफ्रिका, आशिया, युरोप आणि ओशनिया या खंडांतील टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल असलेल्या संघांना थेट प्रवेश मिळणार आहे. यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ रोजीची क्रमवारी ग्राह्य धरली जाणार आहे. सध्याच्या क्रमवारीनुसार दक्षिण आफ्रिका, भारत, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार संघ या निकषात बसतात. मात्र, अंतिम प्रवेशासाठी ३१ डिसेंबरची क्रमवारी महत्त्वाची ठरणार आहे..लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकचा यजमान देश असलेल्या अमेरिकेलाही पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटांत खेळण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, ३० जून ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत अमेरिकेला संबंधित गटाच्या क्रमवारीत पहिल्या १५ संघांमध्ये स्थान मिळवावं लागेल. महिला संघाला हे स्थान मिळवता आलं नाही, तर २०२७ मध्ये होणाऱ्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील कामगिरीच्या आधारे त्यांचं स्थान ठरवलं जाऊ शकतं. यासाठी १ मार्च २०२७ ही तारीख निश्चित करण्यात आल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे..पात्रता फेरीत आठ संघ खेळणारपुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटांत पात्रता फेरीसाठी प्रत्येकी आठ संघांची निवड केली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीच्या आधारे आयसीसी या संघांची निवड करेल. मात्र, पात्रता फेरीत कोणते संघ खेळणार, याची अंतिम यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.आयसीसीच्या वेळापत्रकानुसार, २०२७ ते २०३१ या काळात पुरुषांच्या १२, महिलांच्या सात आणि १९ वर्षांखालील गटातील पाच स्पर्धा होणार आहेत. या स्पर्धांमध्ये पात्रता फेऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचं वेळापत्रक व्यस्त असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.