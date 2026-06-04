Lalit Modi : दाऊद इब्राहिम, धमक्या अन् क्रिकेटमधून एक्झिट? ललित मोदींच्या खुलाशामागचं सत्य काय? पॅन्टमध्येच केली होती लघवी

Lalit Modi on Dawood Threats and IPL Exit: इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल)चे संस्थापक आणि पहिले अध्यक्ष ललित मोदी यांनी प्रथमच एका मुलाखतीत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या 'डी-कंपनी'कडून मिळालेल्या जीवे मारण्याच्या धमक्यांमुळे क्रिकेट प्रशासनातून कायमस्वरूपी दूर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे उघड केले. या धमक्यांमुळे त्यांची स्थिती इतकी भयावह झाली होती की, एका प्रसंगी त्यांची पॅन्टमध्ये लघवी झाली, असेही त्यांनी सांगितले..मॅच फिक्सिंगविरोधातील कठोर भूमिकाललित मोदी यांनी आयपीएलच्या सुरुवातीच्या काळात मॅच फिक्सिंगविरोधात जी कठोर भूमिका घेतली, ती थेट दाऊदच्या गुन्हेगारी टोळीच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या भूमिगत सट्टेबाजीच्या साम्राज्याला आव्हान देणारी होती. ही टोळी एक विशाल 'सत्ता बाजार' चालवते, ज्यात प्रत्येक चेंडूच्या साथी सट्टेबाजीचे दर बदलतात. मोदी यांनी स्पष्ट केले की, फिक्सिंगकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी त्यांना लाखो डॉलर्सची मोठी ऑफर देण्यात आली होती, परंतु त्यांनी ती नाकारली..तीन हल्ले आणि अपयशी प्रयत्नएएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत ललित मोदी म्हणाले, “दाऊदने माझ्यावर तीन वेळा हल्ला केला. हे खुद्द दाऊदने सांगितले आहे. त्याचे तिन्ही प्रयत्न अयशस्वी ठरले, कारण जेव्हा त्यांना सामने फिक्स करायचे होते तेव्हा मी त्याकडे दुर्लक्ष केले नाही.” आयपीएलच्या पहिल्या तीन वर्षांत कोणतेही फिक्सिंग झाले नाही, यामुळे माफियाला राग आला होता.मुख्य कारण म्हणजे आयपीएल-२ च्या आयोजनावर त्यांनी घातलेल्या कडक अटी होत्या. टोळीला वाटले की मोदी आयपीएल-२ चालवू शकणार नाहीत. मुंबई पोलिसांनी या सर्व धमक्यांचा रेकॉर्ड केला आणि मोदी यांना 'झेड' सुरक्षा पुरवली. मुंबईतील त्यांच्या घराबाहेर गोळीबारही झाला होता..काव्या मारनच्या SRH ला बसणार मोठा धक्का! IPL 2027 साठी कर्णधार पॅट कमिन्स सोडणार साथ? स्वत:च म्हणाला....विविध देशांत झालेले हल्लेकेप टाऊनमध्ये असताना जोहान्सबर्गमध्ये त्यांच्यावर हल्ला झाला आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने त्यांना अटक केली. मॉन्टेनेग्रोमध्येही हल्ला झाला, ज्यात हल्लेखोराला क्रोएशियन सीमेवर अटक करण्यात आली. लंडनमध्ये त्यांच्या मुलाचे अपहरण करण्यात आले. या सर्व घटना त्यांनी यापूर्वी कोणालाही सांगितल्या नव्हत्या..रात्रीचे धमकी फोन आणि 'बाबा'ची भेटललित मोदी यांनी सांगितले की, प्रत्येक आयपीएल सामन्याच्या आसपास पहाटे साडेतीन वाजता त्यांना फोन यायचा. लंडनमध्ये राहणारा आणि राजकारण्यांशी संबंध असलेला एक माणूस हा मॅच फिक्सिंगचा दलाल होता. तो म्हणायचा, “तुम्ही आत्ताच्या आत्ता बाबाला भेटायलाच हवे.” एकदा मोदी त्यांच्या पेंटहाऊसमध्ये गेले, जिथे भिंतींवर एकामागोमाग हुसेन यांची चित्रे लावलेली होती.."तू नक्की २०० धावा करशील, फक्त..." आयपीएलचा बादशहा बनलेल्या वैभव सूर्यवंशीला ललित मोदींचा सल्ला, तू मोठा सेलिब्रिटी.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.