VVS Laxman: गौतम गंभीर नाही, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत VVS लक्ष्मण सांभाळणार टीम इंडियाची धुरा ?; BCCIचा मोठा निर्णय

VVS Laxman Asian Games 2026: भारतीय क्रिकेट संघ आता आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी सज्ज झाला आहे. या स्पर्धेसाठी बीसीसीआयने(bcci) भारतीय पुरुष संघाची घोषणा आधीच केली असून, संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आली आहे. आता या संघाच्या प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण(VVS Laxman) सांभाळणार असल्याच सांगितल जात आहे. आशियाई स्पर्धा आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धची वनडे मालिका एकाच काळात येत असल्याने भारतीय क्रिकेटमध्ये दोन संघांसाठी वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण आशियाई स्पर्धेसाठी भारतीय संघासोबत जाणार आहेत..आशियाई स्पर्धेसाठी भारतीय पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघांना मिळून मोठा सपोर्ट स्टाफ मंजूर करण्यात आला आहे. पुरुष संघाच्या प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी लक्ष्मण यांच्याकडे असून, त्यांना सुनील जोशी, ऋषिकेश कानिटकर आणि सुभदीप घोष यांची साथ मिळणार आहे..क्रिकेटच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये दोन्ही संघांचा समावेश असून, एकूण २० जणांचा सपोर्ट स्टाफ मंजूर करण्यात आला आहे. आशियाई स्पर्धेतील सर्व खेळांसाठी अॅथलेटिक्सनंतर क्रिकेटला दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा सपोर्ट स्टाफ मिळाला आहे. शूटिंगच्या तुलनेतही क्रिकेटचा सपोर्ट स्टाफ एकाने अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे..श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्वआशियाई स्पर्धेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या भारतीय पुरुष संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करणार आहे. तिलक वर्माकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या संघात अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि वैभव सूर्यवंशी यांचा समावेश आहे. युवा आणि अनुभवी खेळाडूंच्या या मिश्र संघाकडून आशियाई स्पर्धेत चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे..गंभीर आशियाई स्पर्धेत का नाहीत?भारतीय पुरुष संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आहेत. मात्र, आशियाई स्पर्धा आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धची वनडे मालिका यांचा कार्यक्रम एकाच काळात येत आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये प्रशिक्षकांच्या जबाबदाऱ्यांचे विभाजन करण्यात आले आहे.आशियाई स्पर्धेतील क्रिकेट स्पर्धेत भारताला थेट उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळाला आहे. भारताचा क्वार्टर फायनल सामना २८ सप्टेंबरला होणार आहे. दुसरीकडे वेस्ट इंडिजविरुद्धची वनडे मालिका २७ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे..त्यामुळे या काळात वरिष्ठ भारतीय संघाच्या मालिकेवर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांची जबाबदारी राहणार असून, आशियाई स्पर्धेसाठी व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण भारतीय संघासोबत असतील..भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने २०२३च्या हांगझोऊ आशियाई स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते. आता २०२६च्या आशियाई स्पर्धेतही भारताचे लक्ष्य सुवर्णपदक कायम राखण्याचे असेल.श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांचा अनुभव आणि अनुभवी सपोर्ट स्टाफचे मार्गदर्शन मिळणार असल्याने आशियाई स्पर्धेत भारताच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.