Cricket

Kavya Maran:"SRH च्या संघात मालकांचा हस्तक्षेप असतो कारण..." लियाम लिव्हिंगस्टोनने थेट काव्या मारन यांच्यावरच केला मोठा दावा!

Liam Livingstone Opens Up on IPL Team Selection: लियाम लिव्हिंगस्टोनने आयपीएल संघ निवडीत मालकांच्या सहभागाबाबत मोठे वक्तव्य केले. काव्या मारन आणि सनरायझर्स हैदराबाद चर्चेत.
Kavya Maran

Kavya Maran

esakal

Varsha Balhe
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Liam Livingstone Opens Up on IPL Team Selection: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा हंगाम आता संपला असला तरी आयपीएलबाबत अनेक बातम्या समोर येत असतात. अशीच एक बातमी आता सनरायझर्स हैदराबाद संघाची सहमालक काव्या मारन (Kavya Maran)यांच्या संदर्भात समोर आली आहे.

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