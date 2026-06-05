Kavya Maran:"SRH च्या संघात मालकांचा हस्तक्षेप असतो कारण..." लियाम लिव्हिंगस्टोनने थेट काव्या मारन यांच्यावरच केला मोठा दावा!

Liam Livingstone Opens Up on IPL Team Selection: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा हंगाम आता संपला असला तरी आयपीएलबाबत अनेक बातम्या समोर येत असतात. अशीच एक बातमी आता सनरायझर्स हैदराबाद संघाची सहमालक काव्या मारन (Kavya Maran)यांच्या संदर्भात समोर आली आहे..आयपीएलमध्ये संघ निवडीत मालकांचा किती हस्तक्षेप असतो, यावर नेहमीच चर्चा होत असते. मात्र या संदर्भात कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. सनरायझर्स हैदराबादचा खेळाडू लियाम लिव्हिंगस्टोन याने मात्र याबाबत आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू लियाम लिव्हिंगस्टोन याला या आयपीएल हंगामात केवळ दोन सामने खेळण्याची संधी मिळाली. या दोन सामन्यांत त्याने १४ धावा केल्या आणि एक विकेट घेतली..मुंबई इंडियन्स प्ले-ऑफमधून बाहेर पडल्यानंतर महेला जयवर्धने यांचा मोठा खुलासा; पराभवाचं नेमकं कारण काय?.लिव्हिंगस्टोनने एक मोठे विधान करताना म्हटले की, काही वेळा आयपीएल संघांचे मालक एखाद्या खेळाडूला खूप पसंत करतात. त्यामुळे त्या खेळाडूला अधिक संधी मिळू शकते. "मला वाटते की माझ्या बाबतीत तसे झाले नाही आणि मला पुरेशी संधी मिळाली नाही," असे तो म्हणाला..पुढे बोलताना लिव्हिंगस्टोन म्हणाला की, "मला वाटते आयपीएलमध्ये तीन प्रकारच्या परिस्थिती असतात. एक म्हणजे तुम्ही संघात पक्के स्थान मिळवलेले असते आणि तुमच्यासाठी सर्व काही ठरलेले असते. दुसरे म्हणजे काहीच ठरलेले नसते आणि तुम्ही खेळाल की नाही याबाबत अनिश्चितता असते. तिसरे म्हणजे तुम्हाला वाटत असते की जर मी खेळलो तर गोष्टी अशा घडतील. माझ्या बाबतीतही असेच झाले."."यावर्षी जेव्हा मी संघात आलो, तेव्हा लिलावात आम्हाला असा एक खेळाडू मिळाला ज्याला मुंबई इंडियन्स आपल्या संघात घेऊ इच्छित होती. आमच्याकडे पुरेसे पैसे होते, त्यामुळे आम्ही त्याला संघात घेतले. मालकांना तो खेळाडू खूप आवडला होता. त्यामुळे तो आमच्यासाठी खेळणार हे जवळपास निश्चित झाले होते.".पुढे तो म्हणाला, "आमच्याकडे पॅट कमिन्स नव्हता, त्यामुळे आम्ही फक्त तीन परदेशी खेळाडूंना खेळवत होतो. म्हणून मी डॅन व्हेटोरीला विचारले की आपण फक्त तीन परदेशी खेळाडूंनाच का खेळवत आहोत?" लिव्हिंगस्टोनने एका पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, "मालकांना हा खेळाडू खूप आवडतो. जेव्हा पॅट कमिन्स संघात परत येईल, तेव्हा आम्ही आमची रणनीती बदलणार नाही. त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला माहीत असते की तुम्ही खेळणार नाही, तेव्हा तुमची मानसिकता पूर्णपणे वेगळी असते.".याच पॉडकास्टमध्ये डेव्हिड लॉईड यांनी अॅलेस्टर कूकला विचारले की सनरायझर्स हैदराबादच्या मालकांकडे कोणते विशेष कौशल्य आहे? त्यावर उत्तर देताना कूक म्हणाले, "भरपूर पैसा." आयपीएलमध्ये आपल्याला माहिती आहे की हैदराबाद संघाची सहमालक काव्या मारन या जवळपास प्रत्येक सामन्यात आपल्या संघाला पाठिंबा देण्यासाठी मैदानात उपस्थित असतात..Krunal Pandya: हार्दिक आणि कृणालमध्ये खरंच दुरावा आला आहे? अखेर मोठ्या भावानेच सांगितले संपूर्ण सत्य, म्हणाला आमच्यात वाद....पुढे लिव्हिंगस्टोन म्हणाला की, "मालकांनी सर्व निर्णय पूर्णपणे घेतले की नाही याबद्दल मला शंका आहे. मात्र त्यांनी आपली मते नक्कीच व्यक्त केली होती, याची मला खात्री आहे." "तेच सर्व निर्णय घेतात की नाही हे मला माहीत नाही, पण त्यांचा सहभाग नक्कीच असतो. मात्र या वर्षी डॅन व्हेटोरीकडून माझ्यासाठी सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे त्यांनी मला काय घडत आहे हे स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे मला परिस्थितीची पूर्ण कल्पना होती," असे लियाम लिव्हिंगस्टोनने आपल्या पॉडकास्टमध्ये सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.