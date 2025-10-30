Kerala Vs Maharashtra U19T20: ईश्वरी अवसरेचा अर्धशतकांचा धडाका! महाराष्ट्राचा केरळवर दणदणीत विजय

पुणे : बीसीसीआयच्या वतीने मुंबईत सुरू असलेल्या एकोणीस वर्षांखालील एलिट ‘क’ महिला गटाच्या टी-२० साखळी क्रिकेट स्पर्धेत ईश्वरी अवसरेने केलेल्या नाबाद ५७ धावांच्या जोरावर महाराष्ट्राने केरळ संघावर आठ गडी राखून मात करताना सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली..वानखेडे स्टेडिअमवर बुधवारी झालेल्या या लढतीत केरळ संघाने नऊ बाद १११ धावा केल्या यावेळी लेक्षिदा जायन (३३) व इसाबेलने (३०) डाव सावरला..जान्हवी वीरकरने तीन तर अक्षया जाधवने दोन गडी बाद केले. प्रत्यूत्तर देताना महाराष्ट्राने १४.२ षटकांत २ बाद ११२ धावा करून विजय मिळविला. यावेळी ईश्वरी अवसरेने ४६ चेंडूत आठ चौकार व एक षटकारासह केलेली नाबाद ५७ धावांची खेळी उपयुक्त ठरली. महाराष्ट्राचा चौथा सामना ३१ तारखेला दिल्ली संघाशी वानखेडे स्टेडिअमवर होणार आहे..MCA Tournament : आर्या मगरच्या तडाखेबाज खेळीने एसएआरके अकादमीचा सातारा संघावर दणदणीत विजय.धावफलक ः केरळ संघ - (२० षटकांत) ९ बाद १११ (लेक्षिदा जायन ३३, इसाबेल ३०, जान्हवी वीरकर ३-१७, अक्षया जाधव २- २८, वैष्णवी म्हाळसकर १-१८) पराभूत विरुद्ध महाराष्ट्र -(१४.२ षटकांत) २ बाद ११२ (ईश्वरी अवसरे नाबाद ५७, भाविका अहिरे १९, सह्याद्री कदम नाबाद १५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.