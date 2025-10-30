Cricket

Kerala Vs Maharashtra U19T20: ईश्वरी अवसरेचा अर्धशतकांचा धडाका! महाराष्ट्राचा केरळवर दणदणीत विजय

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : बीसीसीआयच्या वतीने मुंबईत सुरू असलेल्या एकोणीस वर्षांखालील एलिट ‘क’ महिला गटाच्या टी-२० साखळी क्रिकेट स्पर्धेत ईश्वरी अवसरेने केलेल्या नाबाद ५७ धावांच्या जोरावर महाराष्ट्राने केरळ संघावर आठ गडी राखून मात करताना सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली.

