Kiran Navgire Fastest Century: १४ चौकार, ७ षटकार अन् फक्त ३४ चेंडूत शतक! महाराष्ट्राच्या किरणने रचला वर्ल्ड रेकॉर्ड; पाहा Video

महाराष्ट्राच्या किरण नवगिरीने महिला टी२० ट्रॉफीमध्ये ३४ चेंडूत शतक ठोकून विश्वविक्रम केला. नागपूरमध्ये पंजाबविरुद्ध खेळताना तिने १४ चौकार आणि ७ षटकारांसह नाबाद १०६ धावा केल्या. तिने या खेळीदरम्यान दोन मोठे विश्वविक्रम केले..भारतात सध्या क्रिकेटचा मोहोल आहे. एकिक़डे महिला वर्ल्ड कप २०२५ सुरू आहे, तर दुसरीकडे रणजी ट्रॉफीचीही सुरुवात झाली. याशिवाय महिला टी२० ट्रॉफी ही देशांतर्गत स्पर्धाही सुरू आहे. याचदरम्यान, महिला टी२० ट्रॉफी स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या किरण नवगिरीने विश्वविक्रम केला आहे. तिने शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर) नागपूरमध्ये पंजाबविरुद्ध वादळी खेळी केली..Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ महाराष्ट्रासाठी पहिल्याच सामन्यात चमकला, ऋतुराज गायकवाडचंही सलग दुसरं अर्धशतक.शुक्रवारी वरिष्ठ महिला टी२० ट्रॉफी स्पर्धेत नागपूरमध्ये महाराष्ट्र आणि पंजाब संघात सामना झाला. या सामन्यात महाराष्ट्राने ९ विकेट्सने विजय मिळवला. पंजाबने महाराष्ट्रासमोर १११ धावांचेच लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग महाराष्ट्राने ८ षटकातच १ विकेट गमावत ११३ धावा करत पूर्ण केला. विशेष म्हणजे या ११३ धावांमधील १०६ धावा एकट्या किरणनेच चोपल्या. तिने ३४ चेंडूत तिचे शतक पूर्ण केले. त्यामुळे महिला टी२० क्रिकेटच्या इतिहासात ती सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारी खेळाडू ठरली. यापूर्वी हा विक्रम न्यूझीलंडच्या सोफी डिव्हाईनच्या नावावर होता. तिने जानेवारी २०२१ मध्ये न्यूझीलंडच्या देशांतर्गत स्पर्धेत वेलिंग्टनसाठी ओटागोविरुद्ध झालेल्या टी२० सामन्यात ३६ चेंडूत शतक केले होते..किरणने या सामन्यात ३५ चेंडूत १४ चौकार आणि ७ षटकारांसह नाबाद १०६ धावा केल्या. ही खेळी करताना तिचा स्ट्राईक रेट ३०२.८६ असा होता. त्यामुळे ती पहिलीच महिला खेळाडू ठरली आहे, जिने ३०० पेक्षा अधिकच्या स्ट्राईक रेटने महिला टी२०मध्ये शतक केले आहे..दरम्यान, महाराष्ट्राने दुसऱ्याच षटकात ईश्वरी सावकरच्या रुपात पहिली विकेट गमावली होती. पण त्यानंतर किरणचं वादळ मैदानात घोंगावलं. तिला मुक्त मगरे हिने फक्त दुसऱ्या बाजूने साथ दिली. मुक्ता आणि किरण यांच्यात दुसऱ्या विकेटसाठी ४१ चेंडूत १०३ धावांनी नाबाद भागीदारी झाली. यात मुक्ताने १० चेंडूत ६ धावा केल्या, तर किरणने ३१ चेंडूत ९७ धावा केल्या होत्या..INDW vs AUSW: स्मृती मानधनाचं पुन्हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आक्रमण, शतक हुकलं, पण रचले तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड.किरण नवगिरेबद्दल थोडक्यात...किरण मुळची महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील आहे. तिने सर्वात आधी लक्ष वेधले ते २०२२ मध्ये वरिष्ठ महिला टी२० ट्रॉफी स्पर्धेत. त्यावेळी नागालँडकडून खेळताना तिने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध १६२ धावांची खेळी केली होती. ती टी२०मध्ये दीडशे धावांचा टप्पा पार करणारी पहिली भारतीय महिला क्रिकेटपटू होती. याशिवाय तिने त्यावेळी ३५ षटकार स्पर्धेत मारले होते. तिने नंतर लगेचच २०२२ मध्ये इंग्लंड दौऱ्यात भारतीय महिला संघाकडून टी२० मध्ये पदार्पण केले. पण तिला नंतरही फारशी संधी मिळाली नाही. किरण नागालँडकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळल्यानंतर पुन्हा महाराष्ट्राच्या महिला संघात परतली आहे. किरणने भारतासाठी ६ टी२० सामने खेळले आहेत. यात तिला ४ डावातच फलंदाजी करता आली आहे. यामध्ये तिला फक्त १७ धावाच करता आल्या आहेत. पण तिने वूमन्स प्रीमियर लीगमध्ये युपी वॉरियर्सकडून खेळताना प्रभावी कामगिरी केली आहे. तिने २५ सामन्यांत ३ अर्धशतकांसह ४१९ धावा केल्या आहेत..