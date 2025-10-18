Cricket

Kiran Navgire Fastest Century: १४ चौकार, ७ षटकार अन् फक्त ३४ चेंडूत शतक! महाराष्ट्राच्या किरणने रचला वर्ल्ड रेकॉर्ड; पाहा Video

Kiran Navgire Fastest Century in Women’s T20: किरण नवगिरीने नागपूरमध्ये ३४ चेंडूत शतक ठोकून इतिहास रचला. तिने १४ चौकार आणि ७ षटकारांसह नाबाद १०६ धावा केल्या. तिने या खेळीदरम्यान दोन विश्वविक्रम केले.
  • महाराष्ट्राच्या किरण नवगिरीने महिला टी२० ट्रॉफीमध्ये ३४ चेंडूत शतक ठोकून विश्वविक्रम केला.

  • नागपूरमध्ये पंजाबविरुद्ध खेळताना तिने १४ चौकार आणि ७ षटकारांसह नाबाद १०६ धावा केल्या.

  • तिने या खेळीदरम्यान दोन मोठे विश्वविक्रम केले.

