Maharashtra Champions League: महाराष्ट्र क्रिकेट चॅम्पियन्स लीग स्पर्धेचा श्रीगणेशा!आठ संघांचा समावेश

मुंबई : मुंबईतील एमसीए क्लब, बीकेसी येथे 'महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन्स लीग' या स्पर्धेचा श्रीगणेशा करण्यात आला. या सोहळ्याला भारताचे माजी कर्णधार सुनील गावसकर, करसन घावरी आणि अमोल मुझुमदार या मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. एकनाथ सोलकर फाउंडेशन आणि रोज मर्क लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या या लीगमध्ये महाराष्ट्रातील पहिल्या प्रीमियर टेनिस क्रिकेट लीग अंतर्गत आठ संघांचा समावेश असणार आहे. आतापर्यंत या संघांचे आठ कर्णधार निश्चित झाले असून, उर्वरित खेळाडूंची निवड आगामी दिवसांत लिलाव पद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे..या कार्यक्रमादरम्यान भारताच्या माजी क्रिकेटपटूंना सन्मानित करण्यात आले. तसेच स्वर्गीय एकनाथ सोलकर यांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली. एकनाथ सोलकर फाउंडेशन आणि रोज मर्क लिमिटेड आयोजित या लीगला ITCSF चे संलग्नत्व असून, याचे संस्थापक ब्रिजेश सोलकर आणि भूपेंद्र सिन्हा आहेत, तर सहसंस्थापक भरत लोहार आणि प्रवीण घeवरी आहेत..महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन्स लीग (MTCCL) ही टेनिस बॉलवर खेळली जाणारी एक प्रीमियम राज्यस्तरीय क्रिकेट लीग असून, यात फ्रँचायझी मॉडेल आणि खेळाडूंच्या लिलावाची प्रणाली अवलंबली जाणार आहे. २०२६ मध्ये सुरू होणाऱ्या पहिल्या सत्राचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील प्रतिभावान खेळाडूंना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा आहे..खेळाडूंची नोंदणी Crickbro अॅपवर सुरू झाली असून, कार्यक्रमात ८ संघांचे लोगो, बक्षीस रक्कम आणि लीगची अधिकृत टी-शर्ट यांचे अनावरण करण्यात आले. याशिवाय, कर्णधार, मेंटर्स आणि मुख्य निवडकर्ते यांची घोषणा करण्यात आली.