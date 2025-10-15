Sachin Dhas: कर्नल सी. के. नायडू करंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठी; महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व सचिन धस याच्याकडे

पुणे : बीसीसीआयच्या २३ वर्षांखालील गटाच्या कर्नल सी. के. नायडू करंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व सचिन धसकडे सोपविण्यात आले आहे..या स्पर्धेत महाराष्ट्राचा एलिट ‘क’ गटात समावेश असून महाराष्ट्रासह सौराष्ट्र, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पुड्डुचेरी, आंध्र प्रदेश आणि दिल्ली या संघाचा समावेश आहे. या स्पर्धेत सलामीच्या लढतीत महाराष्ट्राचा सामना सौराष्ट्राशी १६ ते १९ ऑक्टोबर दरम्यान नाशिक येथील गोल्फ मैदानावर होईल..तमिळनाडूविरुद्ध दुसरा सामना २६ ते २९ ऑक्टोबर दरम्यान डेक्कन जिमखाना मैदान, मध्य प्रदेशविरुद्ध तिसरा सामना (२ ते ५ नोव्हेंबर) इंदोर येथील द डेली कॉलेज मैदान, त्रिपुराविरुद्ध चौथा सामना (२३ ते २६ जानेवारी २०२६) दरम्यान गहुंजे येथील महाराष्ट्र क्रिकेटच्या संघटनेच्या क्रमांक दोनच्या मैदानावर..पुड्डुचेरीविरुद्ध पाचवा सामना (३० जानेवारी ते २ फेब्रुवारी) दरम्यान डेक्कन जिमखाना मैदानावर, आंध्र प्रदेश विरुद्ध सहावा सामना (६ ते ९ फेब्रुवारी) मंगलगिरी आणि सातवा व अखेरचा साखळी सामना दिल्लीविरुद्ध (१३ ते १६ फेब्रुवारी ) नवी दिल्लीतील अरुण जेटली मैदानावर होणार आहे..Irani Cup 2025: विदर्भ तिसऱ्यांदा इराणी करंडक विजेता; शेष भारत संघाला ९३ धावांनी नमवले, धुलची एकाकी झुंज, अथर्व सामनावीर.संघ ः सचिन धस (कर्णधार), दिग्विजय पाटील, अनिरुद्ध साबळे, नीरज जोशी, अनुराग कवाडे, किरण चोरमले, साहिल औताडे, शुभम मैद, अबुस सालम, राजवर्धन हंगर्गेकर, वैभव दरकुंडे, स्वराज चव्हाण, अजय बोरुडे, अभिषेक निशाद, हर्ष मोगावीरा, निखिल लुणावत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.