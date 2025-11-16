Maharashtra U23 Cricket: दिग्विजय पाटीलचे शतक! महाराष्ट्र संघाकडून बिहारला पराभवाचा धक्का

पुणे : रांची येथे सुरू असलेल्या बीसीसीआयच्या २३ वर्षांखालील गटाच्या एकदिवसीय राज्य करंडक एलिट ‘अ’ गटाच्या साखळी क्रिकेट स्पर्धेत कर्णधार दिग्विजय पाटीलने केलेल्या (११६) शानदार शतकी खेळीच्या जोरावर महाराष्ट्राने बिहार संघाचा १५४ धावांनी पराभव केला. महाराष्ट्राचा हा सलग चौथा विजय ठरला आहे..मिकान मैदानावर शनिवारी झालेल्या या लढतीत प्रथम फलंदाजी करताना महाराष्ट्राने सात बाद ३१३ धावा केल्या. त्यात महत्त्वाचा वाटा दिग्विजय पाटीलने केलेल्या शानदार शतकाचा होता त्याने ११४ चेंडूत आठ चौकार व तीन षटकारांसह ११६ धावांची खेळी केली..सागर पवार व नीरज जोशी या सलामीच्या जोडीने पहिल्या विकेटकरिता ४५ धावांची भागीदारी केल्यानंतर दिग्विजय पाटीलने प्रथम हर्ष मोगविराच्या साथीत तिसऱ्या विकेटकरिता ७७ धावांची आणि साहिल औताडेच्या साथीत चौथ्या विकेटकरिता १०२ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. दिग्विजय पाटील बाद झाल्यानंतर अजय बोरुडेने २४ चेंडूंत तीन चौकार व दोन षटकारांसह ४२ धावांची खेळी केली बादल कनोजियाने तीन गडी बाद केले..प्रत्यूत्तर देताना बिहार संघाला नऊ बाद १५९ धावा करता आल्या यावेळी आकाश राजने एकाकी लढत देताना तीन चौकार व एक षटकारासह ५५ धावांची खेळी केली. शुभम मैदने तीन, तर किरण चोरमलेने दोन गडी बाद केले. महाराष्ट्राचा पाचवा सामना पंजाब संघाबरोबर सतरा तारखेला जेएससीए ओव्हल मैदानावर होणार आहे. एलिट ‘अ’ गटात महाराष्ट्राचा संघ सोळा गुणांसह प्रथम तर बंगालचा संघही १६ गुण मिळवून दुसऱ्या तर पंजाबचा संघ चौदा गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..Maharashtra Cricket: ‘अ’ गटात सलग विजयाने महाराष्ट्राचा दबदबा; महाराष्ट्राकडून उत्तराखंड संघाला पराभवाचा धक्का.संक्षिप्त धावफलक ः महाराष्ट्र - ७ बाद ३१३ (दिग्विजय पाटील ११६, अजय बोरुडे नाबाद ४२, साहिल औताडे ३७, हर्ष मोगवीरा ३६, सागर पवार ३४, बादल कनोजिया ३-५१, एम. डी. याकूब १-३५, आदित्य राज १-५७, सुधांशू कुमार १-७७) वि.वि. बिहार - ९ बाद १५९ (आकाश राज ५५, फाहीम अन्वर ३४, शुभम मैद ३-१७, किरण चोरमले २-३४, वैभव दरकुंडे १-१८, प्रथमेश गावडे १-२१, नीरज जोशी १-२२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.