Maharashtra U23 Women Cricket: महिला २३ वर्षाखालील क्रिकेट; महाराष्ट्राने तमिळनाडूवर ८ विकेटने मात

पुणे : बीसीसीआय'च्या वतीने पुदुच्चेरी येथे झालेल्या २३ वर्षांखालील गटाच्या महिला गट एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेत खुशी मुल्ला आणि भाविका अहिरेच्या अर्धशतकाच्या जोरावर महाराष्ट्राने तमिळनाडूवर आठ विकेटनी मात केली..सलग पाचव्या विजयासह महाराष्ट्राने बाद फेरी गाठली. एलिट 'क' गटात महाराष्ट्र अव्वल, तर तमिळनाडू दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. आता उपांत्यपूर्व फेरीत महाराष्ट्राची बुधवारी (ता. १८) रांची येथे पंजाबविरुद्ध लढत होईल..पुदुच्चेरी येथे झालेल्या लढतीत प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या तमिळनाडूचा डाव १९८ धावांतच आटोपला. त्यांच्या कर्णधार रोशिनी आर.ने १०३ चेंडूंत पाच चौकार व दोन षटकारांसह ७७ धावा केल्या. तिला रिनाझ एस.ची चांगली साथ मिळाली. मात्र, ही जोडी फुटली आणि चार बाद १८३ वरून अवघ्या १५ धावांत त्यांच्या सहा फलंदाज बाद झाल्या. त्यामुळे तमिळनाडूला दोनशे धावांचा टप्पाही ओलांडता आला नाही..या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ईश्वरी सावकार लवकर बाद झाली. यानंतर खुशीने ईश्वरी अवसरेसह ७३ धावा जोडल्या. ईश्वरीने ४५ चेंडूंत सहा चौकार व दोन षटकारांसह ४४ धावा केल्या खुशीने भाविकासह ११९ धावांची अभेद्य भागीदारी रचून महाराष्ट्राला विजय मिळवून दिला. खुशीने १२१ चेंडूंत आठ चौकार व एका षटकारासह नाबाद ८५, तर भाविकाने ५७ चेंडूंत तीन चौकार व तीन षटकारांसह नाबाद ६३ धावा केल्या..Vidarbha Cricket: बाद फेरीतील प्रवेशापासून विदर्भ ११० धावा दूर; उत्तर प्रदेशने दिले २०० धावांचे लक्ष्य, मोखाडेचे नाबाद अर्धशतक!.संक्षिप्त धावफलक :तमिळनाडू - (४९.१ षटकांत) सर्वबाद १९८ (रोशिनी आर. ७७, रिनाझ एस. ३५, नेहा युवराज ३२, भक्ती मिरजकर २-२६, खुशी मुल्ला २-२८, ईशा पठारे १-२२, अक्षया जाधव १-२८, ज्ञानेश्वरी पाटील १-२९) पराभूत विरुद्ध महाराष्ट्र - (३९.१ षटकांत) २ बाद २०४ (खुशी मुल्ला नाबाद ८५, भाविका अहिरे नाबाद ६३, ईश्वरी अवसरे ४४, ऐश्वर्या लक्ष्मी १-५१)