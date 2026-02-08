Maharashtra Cricket Under 23: विकी ओस्तवालच्या अचूक गोलंदाजीने महाराष्ट्राला निर्णायक विजयाची संधी

पुणे : बीसीसीआय’च्या वतीने मालपाडू येथे सुरू असलेल्या २३ वर्षांखालील गटाच्या कर्नल सी. के. नायडू करंडक साखळी क्रिकेट स्पर्धेत विकी ओत्सवालने केलेल्या अचूक गोलंदाजीच्या जोरावर महाराष्ट्राने आंध्र प्रदेश संघावर फॉलोऑन लादला त्यांचा पहिला डाव १८७ धावांत आटोपल्यानंतर दुसऱ्यादिवसअखेर दुसऱ्या डावात दोन बाद ५७ अशी अवस्था झाली आहे..मालपाडू येथील डीव्हीआर मैदानावर सुरू असलेल्या या सामन्यात महाराष्ट्राने पहिल्या डावात ४१६ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर आंध्र प्रदेशचा पहिला डाव १८७ धावांत गुंडाळला गेला त्यात प्रमुख वाटा विकी ओस्तवालने सात गडी बाद करताना केलेल्या अचूक गोलंदाजीचा होता. आंध्र प्रदेशची सुरवात बिनबाद ४९ वरून चार बाद ७७ अशी झाली..यानंतर मधल्या फळीतील एम. अभिनव आणि जीएसपी तेजा या जोडीने ९४ धावा जोडल्या. मात्र, ही जोडी फुटली आणि आंध्र प्रदेशचा डाव गडगडला. अवघ्या सोळा धावांत आंध्र प्रदेशचे अखेरचे सहा फलंदाज बाद झाले. त्यामुळे चार बाद १७१ वरून १८७ धावांवर संघाचा डाव आटोपला..महाराष्ट्राने पहिल्या डावात २२९ धावांची आघाडी मिळवली. त्यामुळे महाराष्ट्राने ‘फॉलोऑन’ लादण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या डावात दुसऱ्या दिवसअखेर २ बाद ५७ अशी आंध्र प्रदेशची स्थिती झाली. हे दोन्ही फलंदाज विकी ओस्तवालने बाद केले. डावाने पराभव टाळण्यासाठी आंध्र प्रदेशचा संघ अद्याप १७२ धावांनी पिछाडीवर आहे. सामन्याचे अजून दोन दिवस बाकी आहेत..Vijay Hazare Trophy: पडिक्कलची चार सामन्यात तिसरी सेंच्युरी; सर्फराज खान-ऋतुराज गायकवाडचीही वादळी शतके; टीम इंडियात कोणाला संधी?.संक्षिप्त धावफलकमहाराष्ट्र संघ पहिला डाव - सर्वबाद ४१६ विरुद्ध आंध्र प्रदेश - पहिला डाव - (५९.१ षटकांत) सर्वबाद १८७ (जीएसपी तेजा ५१, एम. अभिनव ४०, एसडीएनव्ही प्रसाद ३०, एम. हेमंत रेड्डी २५, विकी ओस्तवाल ७-६८, ए. आर. निषाद ३-४३) आणि दुसरा डाव - (१५ षटकांत) २ बाद ५७ (एम. हेमंत रेड्डी खेळत आहे ३९, एस. वेंकट राहुल खेळत आहे ११, विकी ओस्तवाल २-२६)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.