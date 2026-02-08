Cricket

Maharashtra Cricket Under 23: विकी ओस्तवालच्या अचूक गोलंदाजीने महाराष्ट्राला निर्णायक विजयाची संधी

Maharashtra Dominates U-23 CK Naidu Trophy: महाराष्ट्राने मालपाडू येथे २३ वर्षांखालील CK नायडू करंडक क्रिकेटमध्ये आंध्र प्रदेशवर फॉलोऑन लादला. विकी ओत्सवालची गोलंदाजी निर्णायक ठरली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : बीसीसीआय’च्या वतीने मालपाडू येथे सुरू असलेल्या २३ वर्षांखालील गटाच्या कर्नल सी. के. नायडू करंडक साखळी क्रिकेट स्पर्धेत विकी ओत्सवालने केलेल्या अचूक गोलंदाजीच्या जोरावर महाराष्ट्राने आंध्र प्रदेश संघावर फॉलोऑन लादला त्यांचा पहिला डाव १८७ धावांत आटोपल्यानंतर दुसऱ्यादिवसअखेर दुसऱ्या डावात दोन बाद ५७ अशी अवस्था झाली आहे.

