Ranji Trophy: कर्नाटकचा संघ १५७ धावांनी पुढे; मयांकचे अर्धशतक, रणजी करंडक, महाराष्ट्राकडून जलाज सक्सेना, मुकेश चौधरी चमकले

पुणे : महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यामधील रणजी क्रिकेट करंडकातील ब गटातील साखळी फेरीचा सामना तिसऱ्या दिवसअखेरीस रंगतदार अवस्थेत आला आहे. कर्नाटकचा संघ १५७ धावांनी पुढे असून, त्यांचे पाच फलंदाज बाकी आहेत..मयांक अगरवाल ६४ धावांवर खेळत आहे. महाराष्ट्राच्या गोलंदाजांनी उद्या (ता. ११) अखेरच्या दिवशी सकाळच्या सत्रात कर्नाटकचे उर्वरित पाच फलंदाज लवकर बाद केल्यास विजयाची संधी असणार आहे. सोमवारी या लढतीच्या तिसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राच्या संघाकडून जलाज सक्सेना व मुकेश चौधरी यांनी चमकदार खेळ केला..महाराष्ट्राच्या संघाने सहा बाद २०० या धावसंख्येवरून सोमवारी पुढे खेळायला सुरुवात केली. जलाज सक्सेना व विकी ओत्सवाल या जोडीने ७३ धावांची भागीदारी करीत महाराष्ट्राच्या धावसंख्येत मोलाची भर घातली..विदवाथ कावेरप्पा याने विकी ओत्सवालला २० धावांवर बाद करीत जोडी तोडली. जलाज सक्सेना याने १४७ चेंडूंमध्ये १० चौकारांसह ७२ धावांची खेळी साकारली. महाराष्ट्राने पहिल्या डावात ३०० धावांपर्यंत मजल मारली. कर्नाटक संघाकडून श्रेयस गोपाल याने ७० धावा देत चार फलंदाज बाद केले. मोहसीन खान याने तीन, तर विदवाथ कावेरप्पा याने दोन फलंदाज बाद केले..कर्णधार मयांकचे अर्धशतककर्नाटक संघाची दुसऱ्या डावात पाच बाद १४४ धावा अशी अवस्था झाली आहे. मुकेश चौधरीच्या प्रभावी गोलंदाजीसमोर कर्नाटकचे फलंदाज निष्प्रभ ठरले असताना कर्णधार मयांक अगरवाल याने संयमी फलंदाजी करीत नाबाद ६४ धावांची खेळी केली. त्याने १३४ चेंडूंचा सामना करीत सहा चौकार मारले. मुकेश चौधरी याने ७० धावा देत तीन फलंदाज बाद केले. तसेच जलाज सक्सेना व विकी ओत्सवाल यांनी प्रत्येकी एक फलंदाज बाद केला..Ranji Trophy 4th Round: मुंबईचे गोलंदाज चमकले, डावानेच जिंकला सामना; विदर्भही विजयाच्या उंबरठ्यावर, मात्र महाराष्ट्र संघ....संक्षिप्त धावफलक : कर्नाटक - पहिला डाव ३१३ धावा. महाराष्ट्र - पहिला डाव ३०० धावा (पृथ्वी शॉ ७१, अर्शिन कुलकर्णी ३४, सौरभ नवले २६, जलाज सक्सेना ७२, विकी ओत्सवाल २०, रामकृष्ण घोष ३६, श्रेयस गोपाल ४/७०, मोहसीन खान ३/६४). कर्नाटक - दुसरा डाव ५ बाद १४४ धावा (मयांक अगरवाल खेळत आहे ६४)