Mohammad Shayan was ruled out of the U19 World Cup due to injury

Mohammad Shayan was ruled out of the U19 World Cup due to injury

esakal

Cricket

India vs Pakistan लढतीपूर्वी पाकिस्तानी यष्टिरक्षकाचे 'नाक' कापले! हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला, U19 World Cup कप स्पर्धेबाहेर गेला

India vs Pakistan U19 match Pakistan injury setback: भारत विरुद्ध पाकिस्तान या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज मोहम्मद शयान हा सुरू असलेल्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
Published on

Pakistan wicketkeeper Mohammad Shayan ruled out of U19 World Cup: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत जागा मिळवण्याच्या तयारीत असलेल्या पाकिस्तान संघाला शुक्रवारी मोठा धक्का बसला. पाकिस्तानचा यष्टीरक्षक-फलंदाज मोहम्मद शायन याला वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली आहे. सुपर सिक्स सामन्यात पाकिस्तानला रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी भारताशी सामना करायचा आहे. पण, १८ वर्षीय खेळाडूला दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर जावे लागले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs Pakistan
U-19 Cricket World Cup
U19 World Cup