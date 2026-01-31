Cricket
India vs Pakistan लढतीपूर्वी पाकिस्तानी यष्टिरक्षकाचे 'नाक' कापले! हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला, U19 World Cup कप स्पर्धेबाहेर गेला
India vs Pakistan U19 match Pakistan injury setback: भारत विरुद्ध पाकिस्तान या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज मोहम्मद शयान हा सुरू असलेल्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
Pakistan wicketkeeper Mohammad Shayan ruled out of U19 World Cup: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत जागा मिळवण्याच्या तयारीत असलेल्या पाकिस्तान संघाला शुक्रवारी मोठा धक्का बसला. पाकिस्तानचा यष्टीरक्षक-फलंदाज मोहम्मद शायन याला वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली आहे. सुपर सिक्स सामन्यात पाकिस्तानला रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी भारताशी सामना करायचा आहे. पण, १८ वर्षीय खेळाडूला दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर जावे लागले.