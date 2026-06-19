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जे नव्हतं घडायला, तेच झालं! भारताच्या T20 World Cup मोहिमेला धक्का, स्टार खेळाडूची स्पर्धेतून माघार; अनकॅप्ड खेळाडूचा आधार

Shreyanka Patil Exits T20 World Cup Due to Injury: भारतीय महिला क्रिकेट संघाला आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेदरम्यान मोठा धक्का बसला आहे. संघातील महत्त्वाची अष्टपैलू खेळाडू श्रेयांका पाटील दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे.
Shreyanka Patil ruled out of Women's T20 World Cup 2026

Shreyanka Patil ruled out of Women's T20 World Cup 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

ICC Women's T20 World Cup 2026 India squad changes: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत दणक्यात सुरूवात करणाऱ्या भारतीय महिला संघाला मोठा धक्का बसला आहे. शुक्रवार (१९ जून) पहाटे भारताची सर्वात मोठी भीती खरी ठरली. अष्टपैलू खेळाडू श्रेयंका पाटील ( Shreyanka Patil ) घोट्याच्या अस्थिबंधाच्या दुखापतीमुळे महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. बुधवारी नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात तिला ही दुखापत झाली, त्यानंतर तिला स्कॅनसाठी पाठवण्यात आले होते. तिच्या जागी लेगस्पिनर प्रेमा रावतची ( Prema Rawat ) निवड करण्यात आली आहे.

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