Cricket

६ विकेट्स घेऊनही मानव सुथारला नाही मिळाल मेडल; BCCI च्या ड्रेसिंग रुममध्ये दुसराच खेळाडू ठरला 'इम्पॅक्ट प्लेअर'

BCCI Shares Viral Dressing Room Video: मानव सुथारने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटीत ६ विकेट्स घेत शानदार पदार्पण केले, पण ड्रेसिंग रूममधील मेडल प्रसिद्ध कृष्णाला मिळाल्याने चर्चेला उधाण आले.
BCCI Shares Viral Dressing Room Video

BCCI Shares Viral Dressing Room Video

esakal

Varsha Balhe
Updated on

BCCI Shares Viral Dressing Room Video: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND VS AFG) यांच्यात एकमेव कसोटी सामना खेळला गेला. ज्यामध्ये पदार्पण करणाऱ्या नवख्या खेळाडूने आपल्या गोलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.

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