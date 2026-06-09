६ विकेट्स घेऊनही मानव सुथारला नाही मिळाल मेडल; BCCI च्या ड्रेसिंग रुममध्ये दुसराच खेळाडू ठरला 'इम्पॅक्ट प्लेअर'

BCCI Shares Viral Dressing Room Video: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND VS AFG) यांच्यात एकमेव कसोटी सामना खेळला गेला. ज्यामध्ये पदार्पण करणाऱ्या नवख्या खेळाडूने आपल्या गोलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. .तो खेळाडू म्हणजे मानव सुथार. या युवा गोलंदाजाने आपल्या भेदक गोलंदाजीने अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांचा चांगलाच धुव्वा उडवला. मात्र, सामना संपल्यानंतर भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये दिल्या जाणाऱ्या खास मेडलचा मान हा मानव सुथारला नाही, तर वेगवान गोलंदाज प्रसिध कृष्णाला मिळाला..भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये सामना संपल्यानंतर भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रूममधील वातावरण पाहायला मिळत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने अफगाणिस्तानवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले. मानव सुथारने पहिल्याच सामन्यात ३३ धावा देत ६ विकेट्स घेत आपल्या पदार्पणाला खास बनवले. त्यामुळे चाहत्यांना असे वाटत होते की ड्रेसिंग रूममधील खास मेडल हे त्यालाच मिळेल..मात्र, संघ व्यवस्थापनाने हा सन्मान वेगवान गोलंदाज प्रसिध कृष्णाला दिला. अफगाणिस्तानच्या डावात प्रसिध कृष्णाने महत्त्वाच्या वेळी विकेट्स घेत संघाला चांगली सुरुवात करून दिली होती. त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याची 'इम्पॅक्ट प्लेअर' म्हणून निवड करण्यात आली. त्याच्या नावाची घोषणा होताच ड्रेसिंग रूममध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि सर्व खेळाडूंनी त्याचे अभिनंदन केले..BCCI ने शेअर केलेला हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये गोलंदाजी प्रशिक्षक तसेच मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि संघाचा अन्य सपोर्ट स्टाफदेखील दिसत आहे..Who is Manav Suthar?: कोण आहे मानव सुथार? पहिल्याच कसोटीत 6 विकेट्स घेऊन चर्चेत आलेल्या टीम इंडियाच्या नव्या स्टारची कहाणी".दरम्यान, पदार्पणाच्या सामन्यातच ६ विकेट्स घेणाऱ्या मानव सुथारच्या कामगिरीचेही सर्व स्तरांतून कौतुक होत असून, भारतीय क्रिकेटला आणखी एक गुणी फिरकीपटू मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.