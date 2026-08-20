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Manav Suthar: मानव सुथारचा धुमाकूळ! ९३ वर्षांनंतर ऐतिहासिक विक्रमाची बरोबरी, अश्विन-हरभजनच्या पंक्तीतही मिळवलं मानाचं स्थान

Manav Suthar historic bowling record in Sri Lanka: भारताच्या श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत मानव सुथारने १० बळी घेत ऐतिहासिक कामगिरी केली. पहिल्या मायदेशातील आणि परदेशातील कसोटीत प्रत्येकी ५ बळी घेण्याच्या मोहम्मद निसार यांच्या ९३ वर्षे जुन्या विक्रमाची सुथारने बरोबरी केली.
Manav Suthar

Manav Suthar

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Manav Suthar historic bowling record in Sri Lanka: भारत आणि श्रीलंका(IND vs SL) यांच्यात ३ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंकेवर १६५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

मात्र, या सामन्यात मानव सुथारने केलेली कामगिरीही खास ठरली आहे. सुथारने आपल्या पहिल्या मायदेशातील आणि पहिल्या परदेशातील कसोटी सामन्यात प्रत्येकी पाच बळी घेण्याची कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्याने ९३ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे.

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