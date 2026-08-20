Manav Suthar: मानव सुथारचा धुमाकूळ! ९३ वर्षांनंतर ऐतिहासिक विक्रमाची बरोबरी, अश्विन-हरभजनच्या पंक्तीतही मिळवलं मानाचं स्थान

Manav Suthar historic bowling record in Sri Lanka: भारत आणि श्रीलंका(IND vs SL) यांच्यात ३ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंकेवर १६५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.मात्र, या सामन्यात मानव सुथारने केलेली कामगिरीही खास ठरली आहे. सुथारने आपल्या पहिल्या मायदेशातील आणि पहिल्या परदेशातील कसोटी सामन्यात प्रत्येकी पाच बळी घेण्याची कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्याने ९३ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे..मानव सुथारने ६ जून २०२६ रोजी मुल्लानपूर येथे अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले होते. या सामन्याच्या पहिल्या डावात त्याने ६ बळी घेतले होते. त्यानंतर १५ ते १९ ऑगस्टदरम्यान गॉल येथे श्रीलंकेविरुद्ध त्याने पहिली परदेशातील कसोटी खेळली. या सामन्यात सुथारने एकूण १० फलंदाजांना बाद केले.सुथारने पहिल्या डावात ७६ धावा देत ४ बळी घेतले. त्यानंतर दुसऱ्या डावात त्याने ५५ धावा देत ६ श्रीलंकन फलंदाजांना बाद केले. त्याच्या या गोलंदाजीमुळे भारताला श्रीलंकेवर मोठा विजय मिळवता आला..Gautam Gambhir: श्रीलंका दौऱ्याआधी गंभीरचा टीम इंडियाला स्पष्ट संदेश; “पहिल्या दिवसापासून तयार राहा”, नेमकं काय घडलं?.सुथारच्या आधी मोहम्मद निसार यांनी केली होती ही कामगिरीसुथारच्या आधी भारताकडून मोहम्मद निसार यांनी अशी कामगिरी केली होती. निसार यांनी आपल्या पहिल्या मायदेशातील आणि परदेशातील कसोटी सामन्यात प्रत्येकी ५ बळी घेतले होते. २५ जून १९३२ रोजी लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध निसार यांनी कसोटी पदार्पण केले. या सामन्याच्या पहिल्या डावात त्यांनी ९३ धावा देत ५ बळी घेतले होते. त्यानंतर १५ डिसेंबर १९३३ रोजी मुंबईत इंग्लंडविरुद्ध भारतासाठी पहिला मायदेशातील कसोटी सामना खेळताना त्यांनी ९० धावा देत ५ बळी घेतले..गेल्या ९३ वर्षांत अनेक भारतीय गोलंदाजांनी त्यांच्या पहिल्या मायदेशातील किंवा परदेशातील कसोटी सामन्यात ५ बळी घेतले आहेत. मात्र, पहिल्या मायदेशातील आणि पहिल्या परदेशातील कसोटीत प्रत्येकी ५ बळी घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांमध्ये आता मोहम्मद निसार यांच्यासोबत मानव सुथारचेही नाव आले आहे..अश्विन आणि हरभजनच्या पंक्तीत सुथारदुसऱ्या डावात ६ बळी घेत सुथारने आणखी एक मोठी कामगिरी केली आहे. श्रीलंकेत कसोटी सामन्याच्या एका डावात ६ बळी घेणारा तो भारताचा तिसरा गोलंदाज ठरला आहे. याआधी रविचंद्रन अश्विन आणि हरभजन सिंग यांनी ही कामगिरी केली होती.सुथारने या सामन्यात ५४.२ षटके गोलंदाजी केली आणि १३१ धावा देत एकूण १० बळी घेतले. त्यामुळे श्रीलंकेत झालेल्या कसोटी सामन्यात भारतीय गोलंदाजाची ही सर्वोत्तम गोलंदाजी ठरली आहे..याआधी हा विक्रम हरभजन सिंगच्या नावावर होता. २००८ मध्ये गॉल येथे झालेल्या कसोटी सामन्यात हरभजनने १५३ धावा देत १० बळी घेतले होते. सुथारने आता १३१ धावांत १० बळी घेत हा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे..केशव महाराजांचा विक्रम मात्र कायमश्रीलंकेत पाहुण्या संघाच्या गोलंदाजाने केलेल्या सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम मात्र दक्षिण आफ्रिकेच्या केशव महाराज यांच्या नावावर आहे. जुलै २०१८ मध्ये कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या कसोटी सामन्यात महाराज यांनी २८३ धावा देत १२ बळी घेतले होते. त्यामुळे हा विक्रम अजूनही त्यांच्या नावावर आहे.Saransh Jain: वडिलांनी मुलासाठी कॅन्सरच लपवला! आज तोच खेळाडू टीम इंडियात; भावूक कहाणी डोळे पाणावेल.२३ ऑगस्टपासून भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या कसोटीत मिळवलेल्या दणदणीत विजयानंतर भारतीय संघ दुसऱ्या सामन्यातही दमदार कामगिरी करत मालिका खिशात घालण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल. या मालिकेतील विजयासोबतच भारतीय संघाचे WTC गुणतालिकेतील स्थान मजबूत करण्याचेही लक्ष्य असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.